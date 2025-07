Nouvelle-Calédonie : baisse des prix sur 120 produits de base, ça commence aujourd’hui

C’est désormais officiel : à compter de ce jeudi 10 juillet, les consommateurs de Nouvelle-Calédonie verront le prix de 120 produits de grande consommation diminuer d’environ 10 %. L’arrêté gouvernemental est tombé ce mercredi 9 juillet, concrétisant un accord signé deux semaines plus tôt entre distributeurs, importateurs et industriels. La mesure avait été retardée par le déplacement des autorités locales au Sommet de Paris et au conclave de Bougival sur l’avenir institutionnel, mais entre désormais en vigueur sur l’ensemble du territoire.

Cette baisse concerne une large gamme d’articles du quotidien : œufs, pâtes, riz, yaourts, beurre, lardons, sauces, café, lait, frites, lessive ou encore papier toilette. L’engagement est clair : maintenir ces nouveaux tarifs jusqu’à la fin de l’année. Pour l’exécutif, cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus vaste de lutte contre la vie chère, avec à la clé un soulagement concret pour les ménages calédoniens.

Mais le dispositif ne s’arrête pas là. Une nouvelle exonération de taxes à l’importation sur les produits de première nécessité est à l’étude. Le gouvernement prévoit d’élargir la liste actuelle, qui ne compte que quinze articles, à soixante références du quotidien. Si cette réforme est validée comme prévu dans les prochains jours, elle viendra s’additionner à la baisse de 10 % déjà actée. Les distributeurs se sont d’ailleurs engagés à répercuter ces allègements douaniers intégralement sur le prix final payé en caisse.

Dans la même logique, une ouverture vers l’Asie-Pacifique est également en préparation. Le gouvernement entend réduire les droits de douane sur certains produits alimentaires en provenance d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Objectif : privilégier les circuits courts régionaux plutôt que les importations longues et coûteuses depuis l’Europe. Une délibération en ce sens devrait être présentée avant la fin du mois de juillet.

Ce train de mesures, à la fois conjoncturel et structurel, témoigne de la volonté de l’exécutif d’agir sur plusieurs leviers pour enrayer la spirale inflationniste. Le gouvernement table sur un effet cumulatif à court terme pour alléger la facture des Calédoniens, tout en préparant une refonte plus durable des circuits d’approvisionnement.

Patrice Clech