Super loi de baisse d’impôts votée par le Congrès américain : et si l’Europe faisait comme Trump ? L’Opi’news de Michel Taube

Donald Trump l’avait promis, il l’a fait. Quelques mois après son retour triomphal à la Maison Blanche, le président américain a obtenu du Congrès l’adoption de l’une des plus vastes baisses d’impôts de l’histoire des États-Unis. Un texte XXL, à la fois spectaculaire et symbolique, qui réduit massivement la fiscalité des ménages et des entreprises, tout en faisant exploser le plafond de la dette publique. Du jamais vu. Mais c’est du Trump pur jus : un cocktail de libéralisme économique, de volontarisme politique et de défi adressé au système.

Car au-delà des chiffres – plus de 1 500 milliards de dollars de baisses d’impôts sur dix ans – c’est une vision qui se dessine : celle d’un État recentré sur ses fonctions régaliennes, d’une croissance tirée par la liberté d’entreprendre, d’une classe moyenne choyée et d’un patriotisme économique revendiqué.

Pour les Américains, c’est une consécration du MAGA, le fameux « Make America Great AGain ».

Mais pour l’Europe, qu’en est-il ? C’est là que l’effet Trump devient un électrochoc. Alors que le Vieux Continent reste englué dans une austérité molle, une fiscalité confiscatoire et une bureaucratie paralysante, les États-Unis, eux, accélèrent. Plus compétitifs, plus attractifs, plus agressifs aussi. Et si on y ajoute le bras de fer engagé par Trump sur les droits de douane avec la Chine et l’Union européenne, le message est clair : l’Amérique d’abord, les autres après.

L’Europe peut-elle tenir longtemps sans réagir ? L’Allemagne tremble pour son industrie, la France pour ses exportations, et Bruxelles pour sa doctrine budgétaire. Face à la nouvelle révolution économique américaine, l’UE risque d’apparaître comme un dinosaure dépassé.

Il est temps d’ouvrir les yeux : Trump est en train de redéfinir les règles du jeu économique mondial. Et comme souvent, l’Europe regarde passer le train. En y montant – parfois – trop tard.

Et si l’Europe s’inspirait de cette politique libérale en libérant massivement les énergies par une baisse massive des impôts de production et d’investissement et par un allègement des normes, tout en s’endettant pour investir massivement dans les secteurs les plus stratégiques ?

La France peut montrer l’exemple et sonner le tocsin de la révolte européenne. Le Vieux Continent doit de réveiller ou disparaître.

Michel Taube