Handicap en Outre-mer : un rapport sénatorial dévoile 16 propositions pour sortir de l’angle mort

Le 3 juillet, au Sénat, a été présenté un rapport inédit consacré à la politique du handicap dans les territoires ultramarins. Corédigé par les sénateurs Audrey Bélim, Annick Petrus et Akli Mellouli, le document, intitulé « Politique du Handicap Outre-mer : entre rattrapage(s) et adaptation(s) », dresse un constat sans fard et avance 16 recommandations pour réduire les inégalités criantes en matière de prise en charge, d’accès aux soins et de scolarisation.

Absente pour raisons familiales, la sénatrice de La Réunion Audrey Bélim s’est dite fière de ce travail mené avec la délégation sénatoriale aux Outre-mer, fruit de plusieurs mois d’auditions, de consultations et de déplacements sur trois territoires. Plus de 150 personnes ont été entendues, dans un effort de diagnostic qui croise expertise de terrain et données institutionnelles.

Au cœur des propositions : la représentation des Outre-mer au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), encore inexistante, la mise en œuvre accélérée du dispositif de repérage et d’intervention précoce dans les territoires, et un accès facilité pour les professionnels libéraux dans les écoles. Le rapport pointe aussi les limites structurelles des dotations médico-sociales actuelles : il propose une révision du calcul de la majoration « vie chère » et un réexamen du soutien de la CNSA au financement de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Côté éducation, le rapport insiste sur le rôle clé de la formation croisée entre enseignants, AESH, personnels médico-sociaux et ATSEM pour éviter l’isolement des élèves en situation de handicap. Le manque criant de coordination entre les intervenants est identifié comme un frein majeur à l’inclusion.

Les auteurs préviennent : ces recommandations ne constituent pas une fin en soi, mais une base de travail pour une refonte ambitieuse des politiques publiques. Selon Audrey Bélim, seule une politique volontariste, adaptée aux réalités locales et débarrassée du copier-coller institutionnel, permettra de faire progresser concrètement la promesse d’égalité pour les milliers de personnes concernées. Le chantier ne fait que commencer.

