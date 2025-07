Vie quotidienne à Nouméa : fermeture en cascade des piscines pour vidange annuelle et travaux

Comme chaque année à la saison fraîche, les piscines municipales de Nouméa passent par la case vidange. Depuis le 23 juin, les bassins du Centre aquatique de Magenta et de Rivière-Salée ont fermé leurs portes pour procéder à cette opération obligatoire, combinant entretien, nettoyage complet et travaux de maintenance. La piscine du Ouen Toro, elle, reste encore ouverte, mais plus pour longtemps.

Le calendrier est rodé : à Magenta, les équipes s’activent pour vider les bassins, nettoyer parois et sols, traiter et rééquilibrer l’eau avant la réouverture prévue le 28 juillet. Cette pause est aussi l’occasion d’intervenir sur les infrastructures. Une réfection de la pataugeoire et des opérations de peinture sont prévues. À Rivière-Salée, le programme est similaire.

Dès la réouverture du Centre aquatique, ce sera au tour de la piscine Jacques-Mouren de fermer à son tour. Un chantier plus technique est prévu : renforcer le fond du bassin où une fissure importante avait été repérée en juin 2024. Une première réparation avait stoppé la fuite, mais la mairie entend consolider les travaux pour éviter toute récidive.

Le Ouen Toro, qui détient le plus grand bassin de Nouméa avec ses 2 500 m³ d’eau, fermera en dernier. Son remplissage prendra une semaine, avec une remise en service attendue pour le 1er septembre, en même temps que Rivière-Salée.

Au total, cette rotation des fermetures vise à garantir un entretien optimal tout en maintenant une offre de baignade continue pour les usagers. En saison chaude, le Centre aquatique accueille jusqu’à 4 000 nageurs par semaine. Un entretien rigoureux s’impose pour préserver la qualité sanitaire de ces équipements très fréquentés.

Patrice Clech