La Réunion : une fillette de 5 ans meurt d’une infection rare, l’école fermée en urgence à Saint-Paul

Un drame brutal a frappé le quartier du Bernica à Saint-Paul dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Une fillette de cinq ans est décédée des suites d’une infection invasive à streptocoque A, une forme rare et sévère d’un germe pourtant généralement bénin. L’émotion est vive, et les autorités ont déclenché en urgence un plan sanitaire préventif dans l’école qu’elle fréquentait.

Dès la confirmation du décès, l’Agence Régionale de Santé de La Réunion a déployé un dispositif de protection en lien avec le rectorat et la municipalité. L’établissement scolaire a été immédiatement fermé et une désinfection complète est en cours. Une réunion d’information a été organisée jeudi 3 juillet au matin avec les parents d’élèves, en présence de médecins et de responsables de l’Éducation nationale.

Le streptocoque A, souvent à l’origine d’angines ou d’impétigos, peut, dans certains cas, évoluer vers une forme invasive redoutable : pneumonie, nécrose, douleurs aiguës, fièvre fulgurante. La transmission s’effectue par contact rapproché, postillons, plaies infectées ou, plus rarement, objets contaminés. Dans ce contexte, l’école est devenue un point de vigilance critique.

Un traitement antibiotique préventif a été proposé aux enfants ayant partagé les repas ou la classe de la victime, ainsi qu’au personnel de cantine, aux enseignants et aux agents municipaux. Une cellule de soutien psychologique a été activée pour accompagner familles et équipes éducatives. L’ARS reste en alerte et promet d’adapter les mesures en fonction de l’évolution de la situation.

Les autorités appellent les familles à la prudence sans céder à la panique. En cas de symptômes suspects — fièvre soudaine, douleurs, fatigue intense — les parents sont invités à consulter rapidement. Le rectorat, la mairie et l’ARS assurent un suivi quotidien des contacts potentiels. Le choc est immense, mais l’enjeu est désormais clair : éviter qu’un tel drame ne se répète.

Patrice Clech