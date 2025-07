Contre l’obésité administrative et institutionnelle, pourquoi ne pas fusionner le Sénat et le CESE ? L’édito de Michel Taube

Encore un rapport parlementaire ? Oui. Mais cette fois, il frappe juste. Le député Daniel Labaronne, rapporteur d’une mission d’information sur les autorités administratives indépendantes, dresse un constat implacable : notre République souffre d’une pathologie lourde et coûteuse, celle de l’obésité administrative et institutionnelle. Trop de structures, trop de comités, trop de hauts conseils, trop de dépenses… pour trop peu d’efficacité.

Dans cette jungle de conseils, comités et autres autorités à l’utilité douteuse, un symbole concentre à lui seul la dérive de notre modèle républicain : le Conseil économique, social et environnemental (CESE). Malgré sa réforme par Emmanuel Macron en 2021, censée en faire la « chambre du futur » et le pivot de la démocratie participative, cette troisième chambre de la République reste dans l’ombre, sans poids politique, ni utilité véritable dans le débat démocratique. Qui lit ses avis ? Qui se souvient de ses prises de position ? Personne, ou presque.

À l’heure où les Français demandent moins de dépenses publiques, moins de complexité institutionnelle, plus de lisibilité démocratique, il est temps de poser une vraie réforme de structure : pourquoi ne pas fusionner le Sénat et le CESE ? Pourquoi conserver deux chambres alors qu’une seule suffirait à assurer le rôle de représentation des territoires, des forces vives et des corps intermédiaires ?

Un Sénat rénové, modernisé, partiellement ouvert aux représentants économiques, sociaux et environnementaux, pourrait remplir cette double mission de manière bien plus légitime et efficace. À condition bien sûr d’oser la rupture avec les habitudes anciennes, les postes honorifiques, les doublons coûteux.

La Ve République a été pensée pour l’efficacité. Elle s’est perdue dans la graisse de ses institutions.

Michel Taube