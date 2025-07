Nouméa : coup de filet XXL antidrogue dans le Pacifique

Le SM Dante, navire battant pavillon panaméen, voguait sans escale depuis le Pérou, avec l’Australie pour destination. À son bord, sept hommes – deux Portugais et cinq Équatoriens – visiblement peu soucieux de discrétion. Le bateau devait transférer sa cargaison à des hors-bords, probablement destinés à des côtes plus accueillantes. Mais c’était sans compter sur la traque organisée par les autorités françaises, menée sous la houlette du haut-commissaire et orchestrée par une coordination serrée entre la marine, les douanes, la police nationale et le parquet.

Le patrouilleur Auguste-Bénébig, flanqué d’un avion de surveillance Gardian, a opéré l’interception en pleine mer. Pas un coup de feu, pas une résistance : l’équipage s’est montré docile dès les premiers échanges radios. La suite a été chirurgicale : fouille de la soute, découverte d’une cinquantaine de ballots soigneusement conditionnés, puis déroutement du navire vers Nouméa. Là, les sept suspects ont été immédiatement placés en garde à vue.

L’enquête, ouverte le 29 juin pour trafic de stupéfiants, commence à dévoiler les contours d’un trafic bien huilé entre l’Amérique du Sud et l’Océanie. Le schéma est connu mais toujours redoutablement efficace : de gros navires envoient la marchandise au large, de petits bateaux rapides assurent le relais vers les côtes. Cette fois, la chaîne a été rompue net.

Depuis 2012, la marine française a intercepté six navires chargés de drogue dans la zone, mais cette saisie surclasse largement les précédentes. La dernière opération remontait à 2017 : 578 kg de cocaïne seulement. Le bond est vertigineux. Et cette affaire souligne à quel point la région, pourtant éloignée des grandes routes commerciales, est devenue un point de passage stratégique pour les narcotrafiquants.

Pour le haut-commissariat, cette réussite illustre « la détermination et l’efficacité de l’action interministérielle » menée dans la zone. Derrière la formule officielle, une réalité brute : le Pacifique Sud n’est plus un sanctuaire. Les trafiquants le savent. Les autorités aussi. Et la guerre de l’ombre se joue désormais à ciel ouvert, à coups de radars, de renseignements partagés, et de patrouilles silencieuses. Cette fois, la mer a rendu son poison.

Patrice Clech