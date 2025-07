L’urgence d’un cessez-le-feu en Ukraine : Macron et Poutine se reparlent enfin !

Pour la première fois depuis septembre 2022, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont donc échangé par téléphone le 1er juillet. Deux heures de discussion, tendues mais franches, autour de deux sujets brûlants : l’Ukraine et le nucléaire iranien.

Alors que les États-Unis annoncent une réduction des livraisons de missiles antiaériens et d’obus à l’Ukraine, la Russie continue de grignoter du terrain. Dans ce contexte d’enlisement stratégique et de déséquilibre militaire croissant, le dialogue franco-russe est non seulement utile : il devient urgent.

Les lignes n’ont pas bougé : Macron a réaffirmé le soutien « indéfectible » de la France à la souveraineté de l’Ukraine, tandis que Poutine a insisté sur la reconnaissance des « nouvelles réalités territoriales ». Mais entre ces deux postures apparemment irréconciliables, l’ouverture d’un canal diplomatique est déjà en soi un signal. Car depuis des mois, les Européens étaient presque totalement absents des grandes manœuvres diplomatiques, remplacés par le tête-à-tête Moscou-Washington ou Moscou-Pékin.

Un cessez-le-feu en Ukraine n’est pas encore à portée de main. Mais seul un compromis politique permettra de sortir de cette guerre interminable. Une solution durable, honorable, passe inévitablement par des négociations entre toutes les parties, avec en ligne de mire la pleine souveraineté de l’Ukraine dans un cadre réaliste.

Michel Taube