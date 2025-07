Mayotte : des parents-relais pour sécuriser les touristes, une initiative concluante

Alors que les tensions sécuritaires ternissent l’image de Mayotte depuis plusieurs mois, une expérimentation inédite a prouvé son efficacité ce mercredi 28 décembre. À l’occasion de l’escale du Nautica, paquebot de la compagnie Oceania Cruises, un dispositif original de médiation a été mis en place à Mamoudzou : des parents-relais, mobilisés aux côtés de la police municipale, ont accompagné les touristes pour prévenir tout incident.

Près de 300 croisiéristes ont ainsi débarqué sur Grande-Terre, dont une centaine dans la capitale mahoraise. Malgré les inquiétudes liées à l’insécurité locale, aucun incident n’a été signalé. Un succès salué par le capitaine Chamassi Chaharoumani, directeur de la prévention et de la sécurité urbaine, à l’origine de cette initiative. Inspiré du modèle déjà en vigueur aux abords des écoles, le dispositif reposait sur une quinzaine de volontaires issus de l’association Manguier-Golden. Visibles grâce à leurs chasubles fluo, ces adultes bien connus dans les quartiers ont assuré une présence rassurante et dissuasive dans les zones touristiques, de la rue du Commerce à la pointe Mahabou.

L’objectif était double : accueillir, prévenir et apaiser. « L’idée, c’était aussi de voir et d’être vus », résume le capitaine Chaharoumani. Et cela a porté ses fruits. Grâce à une réunion de coordination préalable avec les acteurs du tourisme local, l’opération s’est déroulée sans accroc. Un premier test concluant qui devrait être reconduit lors des prochaines escales, tant pour renforcer l’attractivité de l’île que pour retisser des liens de confiance avec les visiteurs.

Dans un contexte où Mayotte cherche à montrer un autre visage, cette initiative citoyenne, ancrée dans le tissu local, pourrait bien devenir un levier précieux pour redorer l’image du territoire.

