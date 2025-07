Martinique : un centre d’écoute 3114 pour briser le silence autour du suicide

La Martinique dispose désormais de son propre centre régional 3114, intégré au réseau national de prévention du suicide. Derrière ce numéro gratuit, confidentiel et disponible 24 heures sur 24, une équipe de professionnels formés accueille désormais les appels de détresse émanant du territoire, avec une connaissance fine des réalités sociales et culturelles locales.

Avec ce nouveau centre, l’île devient le 18ᵉ maillon d’un dispositif national dont l’objectif est clair : offrir une réponse immédiate, humaine et coordonnée à toute personne en souffrance psychique. Chaque appel est pris en charge par des psychiatres, des infirmiers spécialisés, et un encadrement connecté aux services d’urgence, au CHU de Martinique, au SAMU, et au SAS PSY.

Depuis sa mise en service en décembre 2024, le centre a déjà reçu 119 appels en trois semaines, puis 276 au premier trimestre 2025. Une vingtaine de rappels ont également été effectués pour assurer le suivi et ajuster les prises en charge. Ces chiffres traduisent à la fois l’ampleur du besoin et la pertinence d’un tel dispositif ancré dans le territoire.

Plus qu’un centre d’appel, le 3114 s’affirme comme un levier structurant dans la lutte contre l’isolement et pour l’accès équitable aux soins psychologiques. Dans un contexte où les enjeux de santé mentale restent trop souvent relégués, cette initiative locale s’inscrit comme un pas concret vers une société plus attentive et solidaire.

Patrice Clech