Martinique : prise d’otages au Lamentin : le RAID abat un homme armé, la mère et les enfants libérés

La scène a semé l’effroi au Lamentin, en Martinique, samedi 28 juin. Un homme, armé, a séquestré ses deux enfants et leur mère dans un logement de la commune, déclenchant une intervention d’urgence du RAID. L’opération s’est conclue par la mort du preneur d’otages, abattu par les forces de l’ordre, et la libération des otages, sains et saufs mais en état de choc.

L’alerte a été donnée en fin d’après-midi. L’homme retenait ses proches sous la menace d’une arme à feu, dans ce qui semble avoir été une situation familiale dégénérée. Les négociations engagées par les policiers n’ont pas permis d’apaiser le forcené, qui a choisi de se retrancher avec la mère de ses enfants, après avoir laissé les deux mineurs être évacués.

Le RAID, mobilisé sur place, a entendu une détonation avant de lancer l’assaut. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme tenait toujours la mère en joue, proférant des menaces et adoptant un comportement confus. Les forces d’intervention, face à une menace directe, ont ouvert le feu.

Le suspect est mort sur place. La mère a été extraite de la pièce, indemne mais très choquée. Elle a été immédiatement prise en charge, de même que les enfants. Tous trois ont été conduits à l’hôpital pour évaluation et soutien psychologique.

Une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes de cette prise d’otages dramatique. Les motivations du preneur d’otages restent, pour l’instant, floues.

