La Réunion tourne la page du chikungunya

L’épidémie de chikungunya qui avait lourdement frappé La Réunion depuis le début de l’année est officiellement considérée comme terminée. Le préfet Patrice Latron a acté le passage au niveau 2 du dispositif ORSEC de lutte contre les arboviroses, sur proposition du directeur général de l’Agence régionale de santé, Gérard Cotellon. Ce niveau correspond à une circulation virale autochtone modérée, et marque la fin de la situation épidémique.

Depuis plusieurs semaines, tous les indicateurs épidémiologiques sont en chute libre. Le nombre hebdomadaire de cas confirmés est passé de 7 500 au plus fort de l’épidémie, en semaine 13, à seulement 197 en semaine 24. Même tendance dans les services d’urgences : de 389 admissions recensées en semaine 16, on n’en dénombre plus que 9 en semaine 25. Les capacités hospitalières, fortement sollicitées au pic de la crise, sont aujourd’hui revenues à la normale, tout comme l’activité en médecine de ville.

Les autorités sanitaires soulignent l’efficacité des campagnes de sensibilisation, les opérations de démoustication et la coordination entre services de l’État, collectivités et professionnels de santé. Cette mobilisation collective a permis de limiter la durée et l’impact de l’épidémie, malgré sa propagation rapide au début du printemps.

Même si le virus continue de circuler à bas bruit, la fin de l’épidémie représente un soulagement pour les Réunionnais. Les autorités appellent toutefois à la vigilance, notamment en maintenant les gestes de prévention pour éviter une reprise de la transmission dans les mois à venir.

Patrice Clech