Hinaupoko Deveze, 23 ans, couronnée Miss Tahiti 2025

Elle était favorite, elle n’a pas déçu. Samedi 28 juin, à Pirae, Hinaupoko Deveze a été élue Miss Tahiti 2025 sous les applaudissements d’un public conquis. Âgée de 23 ans, originaire des Marquises, elle succède à Ravahere Silloux et portera désormais les couleurs de la Polynésie française, avec pour horizon l’élection de Miss France.

Reportée la veille pour cause de météo capricieuse, la cérémonie s’est finalement tenue sous un ciel plus clément, dans les jardins de la mairie de Pirae transformés pour l’occasion en véritable machine à remonter le temps. Le thème « Time Machine » a permis au public de voyager à travers les époques, des années 2000 à un futur fantasmé, dans un décor féérique mêlant engrenages dorés et horloges monumentales.

Dix candidates s’étaient présentées cette année, chacune saluée pour son charisme, son engagement ou son éloquence. Mais c’est Hinaupoko Deveze qui a su faire la différence. Mannequin de profession et habituée des défilés, elle a séduit le jury par sa prestance et son authenticité. Son discours en faveur de la santé mentale, un thème encore peu abordé publiquement dans les concours de beauté, a également marqué les esprits. Elle a affirmé vouloir porter un message de bienveillance et encourager la parole autour des fragilités psychiques : « C’est normal de prendre soin de son esprit comme de son corps. »

Émue, elle a remercié ses soutiens, consciente de la responsabilité qui l’attend. Dès le lendemain, elle entamait déjà son marathon médiatique entre séances photo, interviews, et rendez-vous officiels. Le mois de juillet s’annonce intense, avant le début de sa préparation pour le concours Miss France à partir d’août.

Hinaupoko pourra compter sur ses dauphines : Hilina’i Tamarii (Miss Punaauia), première dauphine, Anaiva Calmajis, deuxième dauphine, et Tepoe Faua, sacrée Miss Heiva. Une équipe soudée, témoin d’une édition 2025 saluée pour la richesse de ses profils et l’engagement de ses candidates.

Pour la présidente du comité Miss Tahiti, Leiana Faugerat, cette 65e édition est une réussite. Et si elle refuse encore tout pronostic pour Miss France, l’ambition est claire : faire briller la Polynésie sur la scène nationale.

Patrice Clech