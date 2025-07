Fierté martiniquaise, Kendjy Diony, 10 ans, sacré champion national de lecture à voix haute à Paris

Ce concours, organisé chaque année pour les élèves de CM1 et CM2, célèbre l’art de lire à voix haute, la transmission orale et l’amour des mots. Kendjy s’était déjà distingué lors de la finale locale au Lamentin, puis lors de la sélection régionale où il avait représenté les Outre-mer avec panache. C’est donc face à des finalistes venus de toute la France qu’il s’est imposé, avec une lecture touchante et parfaitement maîtrisée.

Sa victoire ne couronne pas seulement un talent individuel mais met aussi à l’honneur la richesse culturelle ultramarine. Porté par une passion pour la lecture depuis son plus jeune âge, Kendjy Diony devient le visage d’une jeunesse martiniquaise curieuse, expressive et prometteuse. Ce titre de champion national 2024 résonne comme un message d’espoir et d’inspiration pour les élèves des territoires éloignés, et comme une reconnaissance du rôle fondamental de la lecture dans l’éducation.

Fierté de son école, de sa commune du Lorrain et de toute la Martinique, le jeune lauréat a prouvé que, même à dix ans, les mots peuvent porter loin.

Patrice Clech