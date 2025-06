Mayotte serre la vis :  contre la fraude, six mois d’actions tous azimuts

Travail clandestin, blanchiment d’argent, braconnage, hygiène alimentaire, contrefaçon, taxis illégaux : à Mayotte, la lutte contre la fraude a pris une nouvelle dimension depuis la création, il y a un an, du Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude (CODAF). Mercredi, dans les locaux de la préfecture de Grande-Terre, le préfet François-Xavier Bieuville et le procureur de la République Guillaume Dupont ont dressé un premier bilan sans appel : les contrôles se sont multipliés, les sanctions se durcissent, et les chiffres traduisent une stratégie offensive.

Depuis janvier, le CODAF mène désormais entre 30 et 40 opérations de contrôle par mois, contre autant… par an avant 2024. Un changement de braquet assumé par le préfet, qui entend faire respecter partout les lois de la République. Objectif : protéger la population et le tissu économique local, tout en luttant contre les fraudes qui nourrissent l’immigration clandestine et les circuits mafieux.

Le champ d’action du CODAF est large. Dans la seule filière alimentaire, 2 tonnes de marchandises ont été saisies dans les supermarchés, 890 kg dans les restaurants et 103 kg de végétaux chez les vendeurs à la sauvette. Quatre grandes enseignes ont même été mises en demeure. « La légende urbaine selon laquelle nous épargnerions les grandes surfaces est fausse », a insisté le préfet.

Côté blanchiment, plus de 1,2 million d’euros en liquide ont été interceptés dans les gares maritimes et à l’aéroport. Des flux qui s’inscrivent, selon le préfet, dans les transferts illégaux annuels estimés à 150 millions d’euros vers les Comores, souvent issus de marchés publics.

Autre cible : le braconnage. En six mois, 1400 kg de produits de la pêche illégale et 295 kg de viande d’espèces protégées ont été saisis. Le parquet s’est engagé à remonter les filières, notamment celles liées au trafic de viande de tortue.

La lutte contre les taxis clandestins s’intensifie aussi. Pas moins de 85 scooters ont été saisis depuis le début de l’année. Pour les récupérer, il faut s’acquitter d’une amende de 500 euros, bientôt revue à la hausse. En cas de situation irrégulière, les conducteurs sont reconduits dans leur pays d’origine lorsqu’un accord l’autorise.

Le CODAF a aussi mis au jour 14 affaires de marchands de sommeil et sept dossiers de vol d’électricité ou de branchements illicites. Parallèlement, 1132 articles de contrefaçon ont été détruits, 33 procédures ont été ouvertes sur la vente d’eau non conforme, et six embarcations illégales ont été saisies.

Un arsenal répressif salué par les autorités, qui misent sur des sanctions financières dissuasives plus que sur des peines de prison symboliques. À Mayotte, le message est clair : la tolérance zéro est désormais la règle.

Patrice Clech