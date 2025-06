L’ancien village de Miquelon va disparaître. L’édtio Outre-mer d’Opinion Internationale

Longtemps ils ont résisté, ancrés dans cette langue de terre battue par les vents. Mais à Miquelon, le vent du changement est devenu plus fort que la mémoire. Le village, menacé par l’érosion et les vagues, va devoir être déplacé. Une première en France. Et ses 600 habitants deviendront les pionniers malgré eux du déracinement climatique.

Le basculement s’est fait en deux temps. D’abord, en 2014, François Hollande, alors président en visite, interdit presque toute construction. L’État verrouille l’avenir du village d’un trait administratif, déclenchant incompréhensions et colère. Puis, en 2022, l’ouragan Fiona frôle l’archipel. Les vents soufflent à 250 km/h, les craintes deviennent tangibles. L’événement n’a fait qu’effleurer les côtes françaises, mais a suffi à emporter la résignation. Le mythe de l’éternité de Miquelon a cédé sous la pression des éléments.

Dix ans sans pouvoir bâtir, des dizaines de maisons détruites à Terre-Neuve, une victime emportée par les flots à Port-aux-Basques : il n’en fallait pas plus pour faire basculer les consciences. Dans une démarche encore impensable il y a quelques années, les Miquelonnais acceptent désormais l’impensable : fuir avant de sombrer.

Le gouvernement propose de tout racheter : environ 400 bâtiments, contre des terrains surélevés, situés à deux kilomètres du village actuel. Les nouveaux édifices seront bâtis sur ce replat que la mer ne pourra pas atteindre. Le tout financé par le fonds Barnier, cette caisse nationale discrète mais essentielle, alimentée par les assurances des Français pour faire face aux catastrophes naturelles. Premier bâtiment à sortir de terre : un édifice municipal, capable d’héberger 300 sinistrés les jours de tempête.

Pour autant, l’opération ne se fera pas sans conditions. Les habitants veulent que la compensation financière permette de reconstruire à l’identique, sans perdre ce qu’ils ont mis parfois toute une vie à édifier. C’est l’une des clés de la transition. La maison est ici bien plus qu’un toit, c’est un refuge, une mémoire, un héritage.

Les autorités ont présenté aux habitants les premiers plans du nouveau village. L’objectif est double : offrir un avenir à cette communauté menacée, tout en conservant l’âme de Miquelon. Car derrière la technique et les bulldozers, il faudra aussi faire place à la renaturation et au souvenir. Loin de se contenter de déplacer des murs, il faudra déplacer des vies. Et les aider à reprendre racine.

Michel Taube et Patrice Clech