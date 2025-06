Cher @MarcTouati , vous avez bien raison de parler de système Madoff. La réalité, c'est que les jeunes actifs ne veulent plus être complices d'un système intenable et suicidaire. Vive la retraite à points, la capitalisation et surtout le travail ! Il faut refonder le financement… https://t.co/te76Vf8nOJ

— Michel Taube (@MichelTaube) June 28, 2025