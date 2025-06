La tentation du pire. Tribune de Maurice Kamto, candidat à l’élection présidentielle au Cameroun

Il flotte un air de coup d’Etat sur le Cameroun.

Face au réveil du peuple camerounais assommé par la misère et le manque de perspective – que chacun expérimente désormais – le régime RDPC est aux abois en cette veille de l’élection présidentielle de 2025.

En effet, il est désormais évident que le RDPC a peur de perdre le pouvoir. Il sait qu’il ne peut gagner une élection transparente et libre dans notre pays. De surcroît, il est dans une impasse, ne pouvant, en l’état actuel des choses, présenter ni la candidature du Président de la République sortant, ni celle d’un autre candidat à l’élection présidentielle à venir.

Selon un de ses militants, Conseiller municipal de la Commune de Monatélé dans le Département de la Lékié, faute pour le RDPC d’avoir tenu son Congrès ordinaire à la date du16 septembre 2016, le mandat de son président national et celui de toutes les instances dirigeantes du RDPC ont expiré depuis lors. En conséquence, celui qui est généralement présenté comme le candidat naturel du RDPC ne peut juridiquement être candidat de ce parti à la prochaine élection présidentielle, au regard des statuts de son parti. Face à cette situation, le RDPC multiplie manœuvres et provocations visant à semer le trouble afin d’éviter la tenue d’une élection présidentielle apaisée dans notre pays.

Lors d’une conférence de presse que j’ai donnée le 10 mai 2024 à Yaoundé, j’exprimais déjà mes vives inquiétudes sur les menaces d’un coup d’Etat électoral et d’un coup d’Etat militaire ourdis par le régime RDPC. S’agissant du coup d’Etat électoral, la meilleure illustration de sa préparation active est le refus arrogant de la coalition ELECAM, Conseil Électoral, Conseil Constitutionnel, juridictions judiciaires, de rendre public, la liste électorale nationale, conformément à l’article 80 du Code Électoral.

Quant à la menace d’un coup d’Etat militaire, qui n’est pas non plus une vue de l’esprit, je dois rappeler que le 03 septembre 2023, lors d’un débat sur la chaîne de télévision Équinoxe, un militant du RDPC, représentant officiel de ce parti, déclarait : « Si le MRC gagne l’élection présidentielle en 2025, l’armée peut faire un coup d’État contre KAMTO (…) « . Peu après cette sortie grave, un autre communicant officiel du RDPC, publiait sur son compte Facebook: « l’UPC, le SDF, l’UNDP, le PCRN, l’AFP et autres n’ont jamais insulté l’armée de ce pays. Si l’un de ces partis gagne l’élection présidentielle un jour, l’armée se mettra au service de son leader. Par contre, si c’est le MRC ou un parti ayant investi le président du MRC qui gagne, il y aura automatiquement un coup d’État ».

À la suite de ces appels publics à un coup d’Etat militaire au cas où le candidat du MRC sortirait vainqueur à l’élection présidentielle d’octobre prochain, le MRC déposait, le 23 septembre 2023, une plainte devant le Tribunal de Première Instance de Yaoundé, contre ces deux personnes. Alors que nous sommes déjà entrés dans la période légale de convocation du corps électoral, cette plainte reste bloquée, sans que le MRC et ses avocats en connaissent les raisons. Ce qui accrédite l’idée selon laquelle les deux personnes en questions avaient simplement porté sur la place publique la position officielle de leur parti, et qu’en conséquence elles bénéficieraient des protections politiques et judiciaires décisives du pouvoir en place. Ces individus continuent d’être invités dans les médias, affichant le même zèle, comme si appeler à un renversement de l’ordre constitutionnel était devenu banal. Une telle impunité est inquiétante, dans un pays qui a déjà été secoué par une tentative de coup d’Etat militaire qui a laissé des blessures profondes.

Plus on approche du scrutin présidentiel d’octobre prochain, plus le régime RDPC découvre la détermination d’un peuple, enfin debout, à obtenir le changement par les urnes et dans la paix, notamment en menant une lutte acharnée contre les fraudes électorales et tous les fraudeurs qui les orchestrent. Plus on approche de l’échéance en question, plus ce régime est tenté par le pire, dans l’illusion de conserver encore le pouvoir contre la volonté du peuple.

Comme vous l’avez constaté, le succès populaire du meeting MK2025 du 31 mai à Paris a littéralement mis en transe le pouvoir, comme le montre l’abandon par certains ministres de leur travail, que l’on croyait absorbant, au profit des sorties ubuesques sur les réseaux sociaux. Le plus étonnant c’est leur nervosité quand on exprime sa désapprobation légitime devant l’exposition publique indécente d’un patriarche, ou lorsqu’on s’engage, dans un souci d’apaisement et de rassemblement, à protéger le Président de la République en fonction et sa famille. C’est à croire qu’ils auraient plaisir à montrer ainsi, de façon choquante, un homme qui a son âge comme chacun a le sien, et qu’ils se prépareraient à le malmener dès qu’il cesserait d’occuper ses fonctions actuelles. Telle n’est pas notre conception des choses, et aucun mensonge ne changera les faits. Notre connaissance des expériences historiques d’édification des nations nous enseigne la pondération, afin d’épargner le pays des cycles de revanches. Trop de rancœurs ont été accumulées depuis les massacres des upécistes, notamment à partir de 1955 à ceux plus récents des régions anglophones et les violences contre les militants du MRC pour qu’un dirigeant camerounais patriote qui aspire à la lourde responsabilité de la conduite de la nation ne soit pas habité par le souci d’apaisement voire de guérison des mémoires plurielles blessées. Reconstruire l’unité de notre pays est l’une de mes missions primordiales.

L’ébranlement du pouvoir en place par le meeting de Paris est attesté par ailleurs par la construction mensongère et puérile faites par les officines du régime autour de mon rappel aux Camerounais que seuls la détermination et le sens du dévouement permettent de réaliser le Changement par l’Alternance démocratique auquel ils aspirent, comme l’a montré courageusement le peuple frère sénégalais aux mains nues, malheureusement au prix d’un lourd bilan humain. La construction démagogique du régime autour de cette évocation purement factuelle sonne faux et renseigne encore plus le peuple camerounais sur le rapport difficile du régime RDPC à la vérité. Il n’est pas jusqu’au Secrétaire Général du Comité central du RDPC qui ne se soit senti obligé de publier, le 10 juin dernier, une longue tribune à ce sujet. Le même jour, à l’occasion de la rentrée parlementaire de la session de juin 2025, le Président du Sénat et celui de l’Assemblée nationale, du haut des tribunes de ces assemblées respectives, ont condamné hypocritement la violence verbale, les attaques contre l’harmonie sociale et les prophètes du chaos.

Faut-il rappeler que le Président de l’Assemblée nationale est celui-là même qui avait organisé en compagnie de plusieurs de ses camarades ministres et devant des autorités administratives et des forces de sécurité, le 14 juillet 2018 à Maroua, l’incendie en public des T-shirt et écharpes du MRC ?

C’est dans ce climat de fébrilité du pouvoir en place que l’on parle à nouveau des projets de coup d’Etat ruminés dans certains cercles extrémistes du régime. En ce qui concerne le coup d’Etat électoral, outre le refus arrogant d’ELECAM de publier la liste électorale nationale comme le prévoit l’article 80 du Code Électoral, les diverses manœuvres du Directeur général de cet organisme pour décourager les inscriptions des Camerounais sur les listes électorales, certains jusqu’au-boutistes envisagent le report de l’élection présidentielle d’octobre prochain à l’occasion de la session parlementaire de juin en cours. Il convient de rappeler aux porteurs d’un tel projet que depuis dimanche, 15 juin, le Cameroun est déjà entré dans la période de l’élection présidentielle de 2025, car depuis cette date et à tout moment jusqu’au 17 juillet au plus tard, le corps électoral peut être convoqué conformément à l’article 86 alinéa 2 du code électoral. Aussi, toute manœuvre visant le report de cette élection présidentielle ne serait-il rien d’autre qu’un coup d’Etat électoral; et donc une agression du peuple camerounais qui déclencherait automatiquement sa légitime défense.

Quant au coup d’Etat militaire, plus le régime RDPC réalise que la majorité du peuple camerounais lui a résolument tourné le dos, plus dans certains de ses milieux les plus intégristes, l’idée d’un coup de force militaire ferait du chemin. Ce scénario est celui que deux communicants officiels du RDPC évoqués précédemment ont publiquement dévoilé aux Camerounais en 2023, comme nous l’avons rappelé précédemment: l’idée serait de laisser se dérouler l’élection présidentielle que l’on sait par avance perdue pour le pouvoir en place, puis de créer le chaos avec pour objectif la prise du pouvoir par un groupe de militaires, afin d’empêcher l’installation à la tête de l’Etat de celui que le peuple camerounais aura librement choisi dans les urnes. Les deux communicants propagateurs de ce scénario de coup d’Etat militaire n’ont jamais été sanctionné pour cela ni par leur parti, ni par la justice, en dépit de la plainte portée contre eux par le MRC. Il y a donc lieu de dire que ce coup d’Etat militaire annoncé en cas de défaite du candidat du RDPC est activement en préparation, maintenant que le pays entre dans la période légale de l’élection présidentielle.

C’est dans ce contexte de refus assumé du jeu démocratique par le régime en place que l’ONU a cru bon de signer, en catimini, le 09 mai 2025, une convention avec ELECAM, qui prétend poursuivre l’objectif de la crédibilisation de l’élection présidentielle à venir. L’ONU sait pourtant qu’ELECAM refuse de publier la liste électorale nationale, qui en plus d’être une obligation légale est le premier élément de crédibilité d’une élection. C’est également dans cette ambiance de coup d’Etat officiellement annoncé que, le dimanche 8 juin 2025, un Général d’Armée, patron de la gendarmerie française, est arrivé au Cameroun pour une visite de deux jours, au cours de laquelle, selon la presse, il a rencontré les autorités responsables de la sécurité et de la défense du pays pour évoquer l’élection présidentielle à venir. La France et l’ONU sont-elles vraiment conscientes du rôle que veut leur faire jouer le régime RDPC dans la mise en application de son projet de coup d’Etat militaire annoncé et assumé au cas où son candidat à l’élection présidentielle serait battu dans les urnes ? Leur responsabilité sera engagée si par malheur advenait le pire ainsi annoncé.

Fait à Yaoundé le 16 juin 2025 Maurice KAMTO,

Candidat à l’élection présidentielle de 2025