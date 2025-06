« Le Piémont est une terre d’avenir pour les investisseurs français » : entretien avec Dario Peirone, président de Ceipiemonte.

Paris accueille le mardi 17 juin 2025 la conférence « Piemonte’s Ecosystem and its Investment Opportunities », organisée par Ceipiemonte, l’Agence régionale italienne dédiée à l’internationalisation du Piémont, en collaboration avec l’ITA – Italian Trade Agency, et promue par la Région Piémont, Unioncamere Piemonte et la Chambre de Commerce de Turin.

M. Dario Peirone, président de Ceipiemonte, a accordé un entretien exclusif à Opinion Internationale en amont de cet événement stratégique.

Monsieur Dario Peirone, pourriez-vous vous présenter ?

Je suis un économiste spécialisé dans l’entrepreneuriat et l’innovation depuis environ vingt ans. J’enseigne à l’Université de Turin. J’ai étudié et travaillé en Italie et à l’étranger. Depuis 2020, je suis Président de Ceipiemonte (Piemonte Agency). Nous promouvons le système entrepreneurial du Piémont à l’étranger et attirons des investissements sur le territoire. Nous représentons tout l’écosystème, puisque nos membres sont la Région Piémont, les Chambres de commerce et les Universités. Notre mission est d’accompagner les entreprises dans le développement de nouveaux modèles de croissance internationale, d’assurer une formation innovante pour affronter le marché mondial, et d’aider les entreprises et investisseurs étrangers à découvrir les excellences de notre territoire et à s’y implanter durablement, en les soutenant dans leur croissance.

Pourquoi avoir choisi Paris pour cet événement sur les opportunités d’investissement au Piémont ? Quels liens spécifiques la région cherche-t-elle à renforcer avec la France ?

Nous sommes actuellement présents au Salon du Bourget avec une délégation de 22 entreprises — la plus importante que nous ayons jamais emmenée à cet événement — et la France est pour nous un partenaire historique. C’est notre premier marché à l’export, avec une part qui a dépassé 15 % en 2024. C’est aussi le premier investisseur étranger dans notre région, représentant plus de 20 % des entreprises à capitaux étrangers.

Nous avons donc saisi l’occasion de ce salon pour présenter les opportunités d’investissement en Piémont à un groupe ciblé d’investisseurs. Les affinités économiques et commerciales entre la France et le Piémont reposent sur une longue histoire de relations transfrontalières, facilitées par la proximité géographique et des intérêts communs. Les deux régions partagent un fort développement dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’automobile, de l’aéronautique et de la mécanique de précision. Piémont et France occupent une position stratégique au cœur de l’Europe et des principaux corridors logistiques transeuropéens, ce qui facilite les échanges et les investissements.

Les investissements étrangers en Piémont sont en hausse : y a-t-il des exemples de réussites françaises ?

Ces dernières années, le Piémont a attiré des investissements importants. Aujourd’hui, la région se distingue en Italie par la forte présence d’entreprises à capitaux étrangers : plus de 4 000 établissements emploient 150 000 personnes, générant une valeur ajoutée de 12 milliards d’euros et un chiffre d’affaires de 46 milliards.

Quelques exemples marquants de réussites françaises :

Thales Alenia Space (coentreprise entre Thales, 67 %, et Leonardo, 33 %) à Turin, est un pôle d’excellence dans le secteur spatial. L’entreprise y a conçu et assemblé la moitié des modules pressurisés de la Station Spatiale Internationale (ISS), ainsi que le laboratoire Columbus et la coupole.

Kering , dans le secteur du luxe, a renforcé sa présence en 2021 en choisissant le Piémont pour installer son nouveau hub logistique mondial.

Le Groupe L’Oréal , acteur clé présent depuis plus de 60 ans, y possède l’un de ses principaux sites de production en Europe, classé parmi les dix premiers du groupe dans le monde.

Quels sont les secteurs clés que le Piémont privilégie pour attirer les investissements étrangers ?

Le Piémont est un véritable pôle dynamique de recherche et d’innovation, où une tradition industrielle d’excellence se conjugue aux technologies les plus avancées. Le tissu régional est soutenu par un réseau solide d’universités, de centres de recherche et d’entreprises privées, qui favorise une culture de collaboration et de développement continu.

Dans des secteurs stratégiques comme l’aéronautique, l’automobile, les biotechnologies et les TIC, le Piémont attire talents et capitaux du monde entier, augmentant non seulement la compétitivité de l’Italie, mais contribuant aussi aux innovations mondiales.

Quels avantages compétitifs la région offre-t-elle aux entreprises étrangères souhaitant s’y implanter ?

Le Piémont propose un ensemble unique d’incitations spécifiques qui facilitent l’implantation d’investissements nouveaux.

Nous sommes la première région italienne à avoir mis en place un instrument financier appelé « Contratto di Insediamento », destiné à financer les entreprises étrangères désireuses de s’implanter dans la région via la création ou l’extension de sites industriels, centres de recherche ou services, générant ainsi de l’emploi qualifié.

D’autres mesures sont prévues pour la digitalisation, l’efficacité productive, la R&D, la formation avancée et les contrats d’apprentissage dans la recherche.

Ce n’est pas une liste exhaustive : les incitations sont un levier permanent.

En tant que société in-house de la Région, Ceipiemonte offre aux entreprises étrangères un large éventail de services gratuits, confidentiels et personnalisés, tout au long de leur parcours d’investissement :

planification,

choix de localisation,

recherche de financements,

organisation de missions de prospection,

accompagnement post-implantation.

En somme, les investisseurs ne sont jamais seuls : nos équipes expertes sont là pour les soutenir, gratuitement et professionnellement.

De façon plus large, comment percevez-vous les relations entre la France et l’Italie ? Les intérêts économiques et politiques oscillent souvent entre concurrence et vision partagée. Comment gérer ce rapport ?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : c’est une relation très étroite, que nous, Piémontais, vivons depuis toujours en tant que région frontalière.

Ce lien n’est pas seulement économique, mais aussi culturel, logistique, et fondé sur un véritable partenariat. Je pense à la relation entre la province de Coni et la région de la Côte d’Azur.

De manière générale, ces liens sont quotidiens et largement indépendants de la politique. Le Traité du Quirinal structure cette relation.

L’Italie devrait s’inspirer de la France pour organiser un système plus efficace en matière d’innovation et d’entrepreneuriat (je pense, par exemple, au programme Pépite et au rôle des étudiants-entrepreneurs).

J’espère que la France considérera l’Italie comme un partenaire clé, en accélérant sur les questions logistiques et de connectivité, en exploitant les synergies existantes et en en créant de nouvelles.

Quel message souhaitez-vous adresser à nos lecteurs français ?

Le Piémont est bien plus qu’une destination : c’est un choix stratégique, solide et tourné vers l’avenir.

Notre région est unique : son histoire industrielle, la richesse de son territoire, la haute qualification de sa main-d’œuvre, mais aussi l’art de vivre avec sa gastronomie, son patrimoine artistique et le sport, peuvent séduire les investisseurs les plus exigeants.

Il n’est pas étonnant qu’Ernst & Young, dans son Attractiveness Survey Italy 2024, ait classé le Piémont deuxième région italienne pour le nombre d’investissements étrangers, grâce à sa position stratégique et ses districts industriels parmi les plus compétitifs au monde.

Et au MIPIM de Cannes, pour la deuxième année consécutive, nous avons été reconnus par le Financial Times comme l’une des dix grandes régions européennes les plus performantes en stratégie d’attraction des investissements, en nous classant sixième.

Mon invitation aux lecteurs français est simple : venez découvrir le Piémont. Ici, le futur se construit chaque jour, ensemble.

Propos recueillis par Michel Taube et Sofiane Dahmani. Remerciements à Alessandro Bertoldi et Adriano Teresi.