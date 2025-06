Christian Tein libéré : les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie se frottent les mains ! L’édito de Michel Taube

La justice (enfin, l’autorité judiciaire), dit-on, est indépendante. Mais en France, elle est surtout déconnectée. Déconnectée des enjeux réels de la souveraineté, de la sécurité, de l’autorité de l’État. La libération sous contrôle judiciaire de Christian Tein, figure centrale de l’insurrection indépendantiste qui a mis à feu et à sang la Nouvelle-Calédonie en mai 2024, en est une nouvelle illustration tragique.

Oui, Christian Tein reste soumis à des restrictions, et il ne retournera pas tout de suite à Nouméa. Mais ce signal envoyé aux partisans de la violence politique est désastreux. Alors que des dizaines d’entreprises ont été détruites, que des commerces calcinés, que des familles ont tout perdu et que des policiers ont été pris pour cible, le message est clair : l’insurrection paie.

Pire encore, le gouvernement semble prêter l’oreille à ceux qui rêvent de « décolonisation ». Manuel Valls,ministre des Outre-mer, ne cache plus son inclination pour une forme d’indépendance-association. Une absurdité historique qui reviendrait à livrer l’un des derniers bastions stratégiques français dans le Pacifique aux mains d’une minorité radicalisée, au mépris de la majorité loyaliste. La Chine et l’Azerbaïdjan se frottent les mains !

Emmanuel Macron, lui, tente de corriger le tir. Il a annoncé une rencontre avec tous les acteurs calédoniens, dans l’espoir de recoller les morceaux. Mais peut-on vraiment discuter avec ceux qui ont choisi la violence contre les urnes ? La question reste entière.

À force d’avoir un Etat qui recule, la France recule. En 2023, ce furent les émeutiers de Nanterre. En 2024, ceux de Fort-de-France et de Nouméa. L’autorité n’est plus respectée, parce qu’elle n’est plus respectueuse d’elle-même. Et la justice, en libérant Christian Tein, vient une nouvelle fois d’enfoncer un clou dans ce que beaucoup voudraient : le cercueil de la République.

Michel Taube