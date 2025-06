TIIF 2025 : L’Ouzbékistan s’affirme comme hub mondial de l’investissement

Tachkent, 10 juin 2025 – Le coup d’envoi du Forum international d’investissement de Tachkent (TIIF) a été donné hier dans la capitale ouzbèke. Pour sa quatrième édition, l’événement, organisé au Central Asian Expo (CAEx), confirme son envergure mondiale avec plus de 3 000 participants venus de plus de 100 pays.

Au programme : plus de 40 sessions – tables rondes, plénières et rencontres B2B – animées par 200 intervenants internationaux. L’édition 2025 marque un tournant, tant par l’ampleur de sa participation que par les ambitions affichées.

La vision économique du Président Mirziyoyev

Le forum a été ouvert par le Président Shavkat Mirziyoyev, qui a dévoilé une feuille de route ambitieuse pour l’économie ouzbèke. Il a notamment souligné que les réformes engagées ont permis de tripler les investissements étrangers ces dernières années. L’objectif désormais fixé : atteindre 40 milliards de dollars d’ici 2030.

Parmi les principales mesures annoncées :

Simplification des procédures douanières,

Amélioration de l’accès au crédit,

Renforcement de la sécurité juridique pour les investisseurs,

Développement prioritaire des énergies renouvelables, de la numérisation et des industries de pointe.

« Ensemble, nous pouvons construire un avenir prospère fondé sur la confiance et l’innovation », a déclaré le président Mirziyoyev.

Présence internationale et objectifs stratégiques

La stature institutionnelle du forum est affirmée par la présence de 7 chefs d’État et de gouvernement, de plus de 15 ministres, et de 30 partenaires et sponsors internationaux issus des principales chaînes de valeur mondiales. Une couverture médiatique assurée par 80 médias internationaux témoigne de l’intérêt suscité.

Des accords d’une valeur estimée à 30 milliards de dollars devraient être conclus à l’issue du forum, consolidant la position de l’Ouzbékistan comme une plateforme centrale pour les investissements en Asie centrale.

Une coopération stratégique avec l’Italie

La coopération avec l’Italie s’intensifie. Lors de sa visite officielle les 28 et 29 mai 2025, la Présidente du Conseil italien Giorgia Meloni a rencontré le président ouzbek à Samarcande. Une déclaration conjointe a été signée, accompagnée d’accords d’investissement de plus de 3 milliards d’euros, couvrant l’énergie, les infrastructures, l’agriculture, la migration et les matières premières critiques.

Un geste symbolique fort a marqué cette visite : l’inauguration à Samarcande d’une nouvelle artère baptisée “Via Roma”, symbole du rapprochement croissant entre les deux pays.

La Lombardie en force à Tachkent

Une délégation de la Région Lombardie, conduite par son président Attilio Fontana, est présente au TIIF avec 40 entreprises opérant dans les secteurs du textile, des énergies vertes, de l’agriculture et des technologies innovantes. Cette mission vise à renforcer les relations interrégionales, notamment avec la région de Samarcande, en droite ligne des accords bilatéraux signés fin mai.

Vers un forum régional Ouzbékistan-Italie

Dans la foulée du TIIF, les 12 et 13 juin 2025, Samarcande accueillera le premier Forum régional Ouzbékistan-Italie. Organisé en partenariat avec les autorités des deux pays, l’événement mettra l’accent sur :

Le transfert technologique,

La durabilité,

Des sessions B2B sectorielles.

Il s’agit d’un pas concret vers la mise en œuvre des accords de mai, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables et l’agro-industrie.

Un engagement régional renforcé

Parmi les leaders présents à Tachkent figurent notamment :

Rumen Radev, Président de la Bulgarie ;

Robert Fico, Premier ministre de Slovaquie ;

Ali Asadov, Premier ministre d’Azerbaïdjan ;

Olzhas Bektenov, Premier ministre du Kazakhstan ;

Adilbek Kasymaliev, Chef du gouvernement du Kirghizistan ;

Kokhir Rasulzoda, Premier ministre du Tadjikistan

Des sessions comme “Industry: Unlocking New Potential” ou “Catalyzing Innovation” ont abordé les secteurs clés comme l’automobile, l’ingénierie électrique et le capital-risque.

Parmi les partenaires stratégiques du forum figurent :

Uzum (technologie),

ACWA Power (énergies renouvelables, avec un portefeuille de 3 milliards de dollars),

KOC Construction (infrastructure ferroviaire, projet de la ligne à grande vitesse Tachkent-Samarcande),

Plusieurs entreprises italiennes déjà actives sur place.

Un avenir fondé sur la coopération et l’innovation

Le TIIF 2025 et le Forum régional marquent une nouvelle phase de l’ouverture économique de l’Ouzbékistan. Grâce à sa position géographique stratégique et à ses réformes, le pays attire désormais les capitaux d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient.

La coopération avec l’Italie va au-delà des investissements : nouveau campus de l’Université de la Tuscia à Tachkent, Journées de la culture italienne, échanges universitaires et projets éducatifs viennent enrichir un partenariat à 360 degrés.