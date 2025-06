Martinique : un lycéen interpellé avec une arme factice, émotion au LPO Bellefontaine

Le contexte national est lourd et l’affaire n’en est que plus sensible. Mercredi 11 juin, un élève du Lycée Polyvalent de Bellefontaine, en Martinique, a été interpellé en possession d’une arme factice dans l’enceinte de l’établissement. Le pistolet, de type airsoft selon les premiers éléments, a été découvert dans son sac à dos lors d’un contrôle inopiné effectué en milieu de journée.

Le mineur, récemment arrivé dans le lycée, a immédiatement été remis aux gendarmes, puis placé en garde à vue. Il est désormais poursuivi pour détention d’une arme de catégorie D, une infraction qui, même en l’absence de munitions ou de danger immédiat, est prise très au sérieux dans un climat scolaire déjà tendu.

L’affaire survient alors que le pays est encore sous le choc du meurtre d’une surveillante par un collégien à Nogent, en Haute-Marne. Ce drame a déclenché une onde de stupeur dans toute l’Éducation nationale, et une minute de silence sera observée ce jeudi 12 juin dans les établissements scolaires, en mémoire de la victime.

Dans ce contexte, la présence d’une arme – factice ou non – dans un cartable prend une dimension particulière. Si l’intention reste à éclaircir, le signal est clair : les établissements scolaires sont devenus des zones d’alerte maximale. Et chaque incident vient rappeler la nécessité d’un encadrement renforcé, d’une prévention ciblée, mais aussi d’une réponse rapide et exemplaire.

La décision concernant l’orientation pénale du lycéen doit être rendue très rapidement. Reste à savoir si ce geste isolé est le symptôme d’un malaise plus profond, ou simplement une provocation qui, dans le climat actuel, ne passe plus.

Patrice Clech