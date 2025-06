A Mayotte, Petite-Terre se branche sur le futur : le wifi public est lancé

L’île de Petite-Terre s’offre une bouffée numérique. Vendredi dernier, sous une chaleur écrasante, élus et habitants se sont réunis sur la place du Congrès à Pamandzi pour inaugurer un réseau wifi territorial flambant neuf. Derrière les discours et les sourires, une ambition claire : réduire la fracture numérique en offrant une connexion gratuite à ceux qui en étaient jusqu’ici privés.

Le décor est posé : 28 bornes déjà opérationnelles entre Pamandzi et Dzaoudzi, une couverture qui ne demande qu’à s’étendre. La communauté de communes de Petite-Terre (CCPT) veut faire de l’accès à Internet un droit, pas un luxe. Pour de nombreuses familles sans connexion à domicile, ce déploiement change tout. Fini les trajets interminables à la recherche de réseau pour remplir des démarches en ligne ou aider les enfants à faire leurs devoirs. Internet entre enfin dans l’espace public.

Porté par Archadi Abassi, président de la CCPT, le projet a été financé à 80 % par l’État et à 20 % par la collectivité, soit un budget total de 430 000 euros. Une alliance entre volonté politique locale, soutien institutionnel et partenariat technique avec ATS Tactic et France Télécom. De quoi donner corps à cette « évolution numérique » tant attendue, comme l’a souligné Abassi, visiblement satisfait de concrétiser un projet « pensé et construit » de longue date.

Mais au-delà de l’infrastructure, c’est une vision qui se dessine. Pour Maxime Ahrweiller Adousso, Secrétaire générale des affaires régionales, cette initiative prépare Mayotte à la transition numérique. Une modernisation nécessaire, sur un territoire souvent à la traîne en matière de connectivité.

Et ce n’est qu’un début. La 5G devrait suivre dans les prochaines semaines, donnant à Petite-Terre un sérieux coup d’accélérateur technologique. Archadi Abassi ne cache pas ses ambitions : faire de son territoire une zone 100 % connectée, pour que l’accès à l’information devienne un levier d’inclusion et un atout pour la jeunesse.

À l’heure où le monde se digitalise à grande vitesse, Petite-Terre refuse de rester hors ligne. Elle mise sur le wifi public pour rattraper son retard, et surtout, ne pas le reproduire.

Patrice Clech