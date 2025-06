Martinique : cap sur l’international pour les entreprises locales avec les Rendez-vous de l’international (RDVI)

La Chambre de commerce et d’industrie de Martinique accueille les 11 et 12 juin une nouvelle édition des Rendez-vous de l’international (RDVI) à l’Espace Aéroservices, organisé par la Team France Export Martinique. L’objectif est clair : accompagner les entreprises martiniquaises vers de nouveaux marchés au-delà de leur territoire. L’événement entend proposer aux entrepreneurs un programme dense d’ateliers, de rencontres et de conseils pratiques pour concrétiser ou structurer un projet d’export.

À l’heure où les opportunités de développement ne se limitent plus aux frontières locales ou nationales, cette initiative veut apporter des réponses concrètes à ceux qui souhaitent franchir le pas. Plusieurs opérateurs spécialisés seront mobilisés pour offrir leur expertise, notamment Business France, la Team France Export, la Direction générale des douanes, l’INPI, la BPI, et bien sûr les conseillers du commerce extérieur. Ces experts auront pour rôle de démystifier les démarches à l’international, de donner des clés d’accès aux financements disponibles et d’éclairer les entreprises sur la protection de leurs marques et de leurs savoir-faire.

Les RDVI ne s’adressent pas uniquement aux grandes structures. Petites entreprises, TPE, start-ups ou artisans sont également concernés. L’idée est de montrer que l’export n’est pas réservé à une élite mais peut aussi concerner ceux qui ont une vision, une offre solide, et l’ambition de se positionner au-delà de la Martinique. L’événement s’inscrit dans une logique de long terme, avec la volonté d’installer durablement l’international comme un levier de croissance pour les entreprises locales.

En toile de fond, les enjeux de souveraineté économique, d’innovation et de diversification sont omniprésents. Dans un contexte global de rééquilibrage des échanges et de redéfinition des circuits de production, la Martinique tente de prendre sa place dans le jeu. Cette édition des RDVI se présente ainsi comme un point de départ stratégique pour nombre d’acteurs locaux, appelés à penser plus large, plus loin, et plus connecté.

Michel Taube