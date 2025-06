La haine en plein jour. Tribune de Ghyslaine Pierrat

Un rabbin attaqué à Neuilly en plein jour, sans complexe, sans honte : voilà notre quotidien, voilà notre réel.

Je salue la Tribune-courage de Maurice Levy, dans le Figaro du 5 juin 2025, la synthèse du réel, son indignation que je partage, ses solutions concrètes et son appel à la paix.

Le drame, l’abject, c’est que ces attaques deviennent régulières et se banalisent.

L’époque est dans l’instant.

La compassion à deux balles ne dure que 24 heures le temps des informations et on passe à la farandole des actualités mondiales.

Je condamne l’abject des attaques antisémites, violentes et lâches qui perdurent sur notre territoire, terre des droits de l’homme, terre de Voltaire et son hymne à la tolérance.

Quelle dégringolade, morale et sociétale.

Combien de morts faudra-t-il encore pour qu’au niveau international , un homme courageux et téméraire et/ou une femme déterminée se lancent irrémédiablement dans la résolution de ce conflit, Israël/Palestine.

On tourne les regards vers nos politiques.

On guette.

On attend.

Cette attaque symbolique, va-t-elle provoquer une action concrète ?

Faut-il attendre un autre 7 octobre ?

Je ne cesserai de penser toute ma vie que la France a un devoir parce qu’elle a une position emblématique, une histoire unique.

J’aimerais retrouver la fierté d’une démarche politique, audacieuse, de caractère et honorable. J’aimerais.

Ma définition de la politique, c’est justement d’avoir d’abord du courage.

Ici et maintenant, je rejoins cet appel à la paix durable, pour ces territoires ensanglantés.