Hommage à Nicole Croisille, étoile de la chanson et de l’écran

Nicole Croisille s’est éteinte le 4 juin 2025 à l’âge de 88 ans. Danseuse, chanteuse, comédienne, elle fut une artiste complète, une figure de la culture française, traversant les générations avec élégance et intensité. Elle laisse derrière elle une œuvre riche et une voix inoubliable.

Née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine, Nicole Croisille commence sa carrière à l’âge de huit ans comme danseuse à l’Opéra de Paris, avant de se former au mime aux côtés de Marcel Marceau. Cette rigueur de la scène, elle la conjugue rapidement avec la passion du chant, qu’elle cultive dans les caves de Saint-Germain-des-Prés et les clubs de jazz de Chicago. Sa voix chaude, imprégnée de soul et de jazz, séduit un large public, autant que son charisme sur scène.

Sa carrière musicale est jalonnée de titres devenus cultes. En 1966, elle atteint la notoriété internationale grâce à la chanson du film Un homme et une femme, signée Claude Lelouch, en duo avec Pierre Barouh. Elle enchaîne ensuite les succès : Parlez-moi de lui (1973), Une femme avec toi et Téléphone-moi (1975), puis Le Blues du businessman en 1988, reprise bouleversante de Starmania. Ces chansons touchent à l’intime, à l’amour, à la solitude, à la quête de sens, avec une rare justesse.

Nicole Croisille a aussi marqué le cinéma, notamment dans les films de Claude Lelouch, Vivre pour vivre (1967), Les uns et les autres (1981) ou Itinéraire d’un enfant gâté (1988), où sa voix et sa présence irradient l’écran. Au théâtre, elle a brillamment interprété Les Monologues du vagin ou encore Cabaret, explorant tous les registres, du drame à la comédie musicale.

Engagée, Nicole Croisille fut marraine du Centre des arts vivants, soutenant les jeunes talents. En 2018, elle signait une tribune dans Le Monde pour alerter sur l’urgence climatique, démontrant que l’artiste était aussi une citoyenne consciente, profondément investie dans son époque.

Nicole Croisille, c’était une voix, une silhouette, une intensité. Une artiste rare, dont la disparition attriste mais dont l’héritage continue d’émouvoir, de faire rêver et d’inspirer.

La Rédaction d’Opinion Internationale