Budget : il nous faut un premier ministre qui propose un plan cohérent et un cap clair pour la nation

Face aux difficiles choix budgétaires à venir, la France n’a pas besoin de renoncement, mais d’un véritable cap clair et courageux.

François Bayrou semble anticiper son prochain départ de Matignon. Pire, il donne le sentiment de baisser les bras, de renoncer.

Le Premier Ministre actuel est bien sûr absent du champ régalien.

Sur la Sécurité, a-t-on entendu le Premier Ministre s’exprimer, de manière audible par tous les Français, après les violences inacceptables lors de la finale de la Champions League de Football, comme après le déchainement de haine anti-juive à Paris ce même samedi 31 mai ? Totalement Absent !

En diplomatie bien sûr, qui a entendu Bayrou s’exprimer depuis quinze jours sur ce domaine, dans lequel le Président Macron s’agite dans tous les sens pour exister encore quelques mois, quitte à dire n’importe quoi.

Par exemple sur la résolution du conflit entre Israël et les pays arabes, où, le jour où Israël accepte le plan de cessez-le-feu américain et où le Hamas de son côté le rejette, notre cher locataire de l’Elysée considère qu’il s’agit d’un « devoir moral », d’une « exigence politique » que de reconnaître un « état palestinien ».

Bien sûr les terroristes barbares du Hamas applaudissent des deux mains. Mais pour les Français, les bras en tombent ! Ils savent, ils comprennent que si les gazaouis et le hamas libèrent les otages et déposent les armes, c’est la fin du conflit, mais que si Israël dépose les armes, c’est la fin d’Israël !

Alors qu’il reste encore 58 otages israéliens dans les cages gazaouies après le terrible pogrom et la tentative de génocide du 7 octobre 2023, un pogrom qui a tué 50 Français rappelons-le, alors que le hamas refuse obstinément de déposer les armes, Emmanuel Macron reprend la rengaine des ennemis d’Israël, des ennemis de la véritable paix, et le refrain des Lfistes d’extrême gauche. Alors que l’antisémitisme flambe en France comme jamais depuis Vichy, Macron ne trouve rien de mieux à dire pour exister…

Nous condamnons fermement toute violence, y compris conjugale, et le coup de poing de Brigitte Macron ne nous semble pas du tout la bonne réponse au comportement de son mari, quel que soit le motif de son exaspération, mais il va falloir certainement encore une bonne fessée électorale à Macron et à ses amis qui gardent le silence, d’Edouard Philippe à Jean Noel Barrot, pour qu’ils comprennent l’exaspération de la Nation !

Mais c’est surtout sur la préparation du prochain budget où le renoncement du Premier Ministre est le plus net. Plutôt que de se remonter les manches, de stopper la gabegie de l’Etat, de repenser nos administrations, de colmater les fuites, de traquer les fraudes, Bayrou veut « mettre tous les Français à contribution » !

Notre actuel Premier Ministre semble renoncer à toute baisse de la dépense publique. Pourtant, il pourrait. Il pourrait coupler enfin les cartes vitales avec les cartes d’identité et les cartes de séjour. Il pourrait faire vérifier si les bénéficiaires des aides sociales de la Nation y ont vraiment droit, s’ils sont vivants, s’ils vivent sur notre territoire. Il pourrait mieux encadrer les Aides Médicales d’Etat, diminuer les subventions aux « ONG », mieux allouer les investissements de l’Agence Française de Développement, vérifier l’objet véritable des associations qui délivrent des Cerfa…

Non, tous les Français doivent « faire un effort », c’est plus facile il est vrai. Dans une entreprise, si les responsables d’une « Business Unit » avaient le bilan de ceux de la Caisse des Allocations Familiales ou l’inefficacité de ceux de France Travail, ils seraient virés pour faute professionnelle grave. Pas avec Bayrou Premier Ministre et Macron Président. Pourquoi ?

Les Français sont prêts à « faire des efforts ». Ils aimeraient que notre modèle social, culturel, humaniste, perdure. Mais ils aimeraient que leurs « efforts », c’est-à-dire leur argent, ne soient pas dépensés en vain.

Les Français aimeraient une véritable chasse au gaspi !

Avant de remplir une baignoire percée, on en colmate les trous. Avant de demander des « efforts » et des impôts supplémentaires aux Français, le Gouvernement doit être exemplaire et s’acharner à réduire les dépenses publiques, à allouer mieux les budgets au sein de chaque administration, faire mieux avec moins ! Sans cela, c’est tout le concept de l’acceptation de l’impôt qui disparaît. L’une des forces de l’économie française reposait sur cette acceptation de l’impôt par tous. En ne baissant pas les dépenses publiques et en préférant augmenter les impôts, le Premier Ministre sape un des principaux piliers de notre Economie. Un terrible renoncement !

Mais François Bayrou a encore le choix, celui de prendre à bras le corps la tête du chantier de l’amélioration du fonctionnement de l’Etat, et de la baisse des dépenses publiques, ou celui de renoncer définitivement. Mais alors il vaut mieux qu’il démissionne, s’il n’a pas les épaules assez solides, et laisse à Bruno Retailleau, Xavier Bertrand ou un autre, la tâche herculéenne de redresser nos comptes publics ! Il ne s‘agit là pas de faire voter des lois mais de gérer, d’administrer, d’orienter, de trancher, d’investir ici, de désinvestir là, de supprimer, de vendre, de privatiser, de développer, d’agir, de décider…

C’est à l’Etat de se serrer la ceinture, pas aux retraités ou aux classes moyennes !

Il nous faut très vite un Premier Ministre qui propose un cap clair à la Nation, un plan cohérent pour Refaire Nation, un plan vaste, multi-dimensionnel, un plan qui restaure le pouvoir d’achat des classes moyennes, de la France qui travaille ou qui a travaillé, des salariés comme des retraités, un plan qui à la fois éradique la haine des juifs et rétablisse la sécurité partout en France, soir de grand match ou non, un plan qui rénove nos services publics, autrefois enviés, un plan qui refasse de nos écoles, de nos universités, de nos hôpitaux des lieux d’excellence, un plan qui nous fasse respecter par l’Algérie, le Qatar, la Turquie comme par la Russie.

La France mérite un Premier Ministre capable d’affronter courageusement les défis de notre époque, de sécuriser nos rues, de rétablir nos comptes publics et de restaurer la confiance des Français. Soit François Bayrou agit résolument, soit il doit passer la main à ceux qui auront le courage de mener à bien cette mission essentielle. Et vite !

Jacques Paix