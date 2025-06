Madame Dembelé, la nouvelle femme française ? Vu sur le Web

Escale @noellelenoir ? C’est vraiment ignorer la stratégie d’implantation durable et définitive du #Qatar et des autres puissances islamo-pétrolières ! En plus si l’on veut que madame @dembouz – qui doit être Française comme son mari – tombe un jour le voile, au moins en public… https://t.co/7bT6JefQ6w — Michel Taube (@MichelTaube) June 1, 2025

Escale @noellelenoir ? C’est vraiment ignorer la stratégie d’implantation durable et définitive du #Qatar et des autres puissances islamo-pétrolières ! En plus si l’on veut que madame @dembouz – qui doit être Française comme son mari – tombe un jour le voile, au moins en public par exigence française de discrétion, il va falloir commencer par savoir lui parler et lui expliquer la «#laicité. On n’en prend pas le chemin. Quant à la victoire du #PsgInter PSG, est ce une bonne nouvelle ? Mon édito : https://opinion-internationale.com/2025/06/01/michel-taube-le-psg-le-triomphe-du-wokisme-sur-le-nationalisme-identitaire-ou-la-france-telle-quelle-est-advenue_135061.html