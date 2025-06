Michel Taube : le PSG, le triomphe du wokisme sur le nationalisme identitaire ou la France telle qu’elle est advenue ?

Le foot est le plus politique des sports.

Nous qui aimons tant la politique, nous nous demandons souvent si la vie publique n’est pas une bulle fermée, coupée des réalités du monde. Ou plutôt si nos dirigeants, et ceux qui donnent leur opinion sur la chose publique, ne sont pas déconnectés de la société telle qu’elle évolue, telle qu’elle avance selon ses propres mécanismes autonomes de toute décision politique. Surtout dans les pays libres.

Le sport, et plus particulièrement le football, est l’une des activités humaines les plus populaires, les plus démocratiques, les plus ouvertes à tous les vents de l’aventure et des influences humaines.

Le PSG vient de triompher sur le toit de l’Europe en remportant sa première Ligue des champions. Paris succède ainsi à Marseille, 32 ans après l’extraordinaire épopée de Bernard Tapie et de ses hommes.

Mais qu’est-ce que le PSG ? Un club détenu par le Qatar. Un club composé de joueurs venus des quatre coins du globe : Europe, Afrique, Amérique latine, Asie. Un club dont les joueurs affichent sur le terrain leur foi religieuse : chrétienne pour les uns, musulmane pour les autres, agnostiques ou athées (eux sont plus discrets) peut-être pour certains. Un club dont le public reflète la diversité de la région parisienne. Un club-business enfin, dont la valorisation financière en a fait un club – monde, roi des réseaux sociaux.

De cette diversité — et on pourrait en dire de même de l’Inter Milan, comme de la majorité des clubs anglais, allemands ou espagnols — le PSG est le reflet. Et aujourd’hui, il en est le triomphe !

Alors, est-ce à la politique de s’adapter aux réalités humaines ou à ces dernières de se plier aux valeurs incarnées par le politique ?

Le peuple va au stade saluer des clubs black – blanc – beur et voter le lendemain pour une reprise en main nationale voire identitaire de notre destin. Ne marche-t-on pas sur la tête ?

En fait, l’époque où la diversité était érigée en valeur suprême est en train de se refermer. Une nouvelle époque commence, plus nuancée : celle où l’éloge de la diversité est de plus en plus cantonné aux arts, à la culture et aux plaisirs (sport, gastronomie, réseaux sociaux…), alors que dans l’économie et la politique, les discours souverainistes, identitaires et plus homogènes s’imposent de plus en plus en Occident.

Mais la question que nous posons est simple : si la bataille culturelle de la diversité a été gagnée, la politique réussira-t-elle à imposer sa loi à des peuples culturellement conquis ? Des Macron et des Mélenchon l’ont peut-être mieux compris que des Zemmour et des Sarkozy, pourtant aficionados du PSG eux aussi !

Bravo au Paris Saint-Germain ! Bienvenue au Paris Football Club dans l’élite… et vive la France !

Michel Taube