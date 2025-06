De Saint-Pierre à Mayotte, la Marine française solidaire

Cette semaine, les dernières palettes de dons collectés à Saint-Pierre et Miquelon quitteront le port à bord du Mistral, bâtiment-amiral de la Marine nationale, pour rejoindre les sinistrés du cyclone Chido à Mayotte. Après un premier convoi de 200 colis expédiés en janvier, c’est désormais plus d’une dizaine de mètres cubes de vêtements, produits d’hygiène et fournitures scolaires qui prendront place sur ce navire engagé dans la mission Jeanne d’Arc.

Autour de Hachim Said, le co-organisateur, pendant trois jours, les bénévoles ont œuvré dans les ateliers d’Impermembranes SPM, emballant soigneusement chaque palette pour qu’elle supporte le voyage jusqu’à l’océan Indien.

Le Mistral, après son escale à Saint-Pierre et Miquelon, relâchera aussitôt les ponts en direction de la métropole où les dons transiteront vers Marseille, avant d’être acheminés vers Mayotte. Cette opération militaire, inédite pour le 101ᵉ département, souligne la volonté de l’État de mobiliser tous ses moyens face à la détresse des habitants.

À Mayotte, où les dégâts de Chido restent encore palpables – toitures arrachées, routes coupées et foyers dépourvus du minimum vital – cet appui matériel offre un soulagement concret. Les associations locales, déjà submergées par les besoins urgents, se réjouissent de cette bouffée d’oxygène envoyée depuis l’archipel nord-américain.

Lorsque le Mistral amarrera à Mayotte, ce sera le témoignage vivant d’une chaîne de générosité reliant deux terres océanes à des milliers de kilomètres de distance.

