La loi sur la fin de vie est (finalement) une loi de gauche et du centre. L’édito de Michel Taube

Notre propos n’est pas ici d’entrer dans les arcanes moraux, médicaux ou philosophiques du débat sur la fin de vie. Ce débat traverse chacun d’entre nous, et nous oblige. Il transcende les idéologies et les convictions politiques, ou du moins il le devrait. Comme le suggérait le président de la République Emmanuel Macron dans une fulgurance dont il a le secret, nos chers politiques, grâce à un remarquable chef d’orchestre en la personne du député Olivier Falorni, ont su faire preuve de dignité et « regarder la mort en face ».

Et pourtant, à regarder les votes pourtant libres des députés de l’Assemblée nationale, une vérité surgit : la loi légalisant l’aide à mourir est portée par la gauche et le centre, et rejetée majoritairement par la droite.

L’écrasante majorité des députés insoumis, socialistes, écologistes, centristes du MoDem et macronistes ont voté pour cette loi, avec l’enthousiasme ou la gravité des militants d’une cause juste. À l’inverse, la droite républicaine, le parti d’Éric Ciotti et le Rassemblement national, à quelques exceptions près, ont voté contre, au nom d’un principe moral ou religieux que d’aucuns qualifieront d’ancien monde.

Ce clivage n’est pas anodin. Il en dit long sur l’orientation profonde du personnel politique français et probablement des Français. Car ce qui se dessine ici, c’est que sur toutes les grandes questions dites « de société » — fin de vie, bioéthique, GPA, cannabis, identité, religion —, la France politique continue à pencher vers une forme de progressisme et de modernité assumés, incarnés par une alliance de fait entre les libéraux sociétaux et les gauches.

Sur les sujets régaliens, la France est de droite. Sur les sujets sociétaux, elle est de gauche ou du centre. A l’interstice du régalien et du sociétal, il y a aussi le social et la question économique sur lesquels les Français sont attachés à des mesures socialiisantes, dirigistes pour ne pas dire étatistes.

Ce grand écart idéologique, cette synthèse impossible font déjà le lit d’un duel épique pour la présidentielle de 2027. Elle pourrait bien se jouer là, dans cette tension entre ordre et liberté, entre compassion et valeurs, entre société et civilisation.

Michel Taube