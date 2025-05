Washington, 21 mai 2025 : un nouvel et abominable meurtre antisémite

Rien, absolument rien ne justifie l’horrible meurtre antisémite qui vient d’être commis, dans la soirée de ce 21 mai 2025, devant le musée juif de Washington : un jeune et beau couple israélien, Yaron Lischinsky et Sarah Milgrim, qui s’apprêtaient à se marier à Jérusalem dans les jours prochains, y ont été froidement abattus, au cri de « Free Palestine », par un fanatique, pro-islamiste, issu de la gauche radicale !

Le Hamas, ou les mensonges éhontés de la propagande islamiste

Quant à ceux qui, brandissant un pseudo génocide perpétré à l’heure actuelle dans la bande de Gaza en guise de seul mais scandaleux argument socio-politique, s’échinent à justifier, toute honte bue, pareil assassinat à l’encontre de ces deux jeunes agents de l’ambassade d’Israël, ils ne font que répandre là de manière aussi cynique qu’indécente, à l’instar des pires propagandistes, les mensonges soigneusement distillés, et malheureusement diffusés également aujourd’hui dans bon nombre de nos médias occidentaux, par cette horde de barbares que sont les terroristes du Hamas, coupable, le 7 octobre 2023, du pire des pogroms antisémites depuis cet abominable crime, aussi inique qu’unique dans l’histoire de l’(in)humanité, que fut la Shoah.

Entendons-nous : il n’est pas non plus ici question de prendre inconsidérément parti, de manière aussi subjective qu’unilatérale, sinon irrationnelle, pour la politique menée ces temps derniers par Benyamin Netannyahou, l’actuel Premier Ministre d’Israël (Etat demeurant tout de même, par-delà quelquefois de condamnables excès, la seule démocratie en cette région particulièrement instable, voire turbulente, sinon violente, qu’est le Proche-Orient) et, plus généralement, son Gouvernement majoritairement d’extrême-droite.

Mais il n’empêche, et on ne le répétera jamais assez : Israël, dans cette guerre qu’il mène aujourd’hui contre le Hamas, ne fait, par-delà les moyens parfois contestables ou disproportionnés qu’il emploie à cette fin, que se défendre, y compris sur le plan militaire, contre des ennemis, ouvertement déclarés, qui, gorgés d’une haine aussi viscérale qu’aveugle à son encontre, ne veulent, depuis des millénaires, que sa destruction, sinon son anéantissement !

Le combat d’Israël pour sa survie existentielle

Davantage : faudra-t-il encore une fois rappeler ici que cette solution à deux Etats, Israël et Palestine précisément, vivant côte à côte dans une paix juste et durable, ainsi que le prônent à bon escient le langage diplomatique comme tout authentique démocrate, c’est le Hamas qui, depuis toujours, le refuse obstinément, comme, plus globalement, tous les antisionistes, de par le monde, depuis la création de l’Etat d’Israël, en 1948, puisqu’ils revendiquent quant à eux, comme ils ne cessent de le proclamer haut et fort, une Palestine allant de la mer Méditerranée au fleuve Jourdain : en d’autres termes, un Etat d’Israël rayé, purement et simplement, de la carte géographique de notre planète !

Conclusion ? Tant que le Hamas et ses affidés, ses suppôts, sympathisants ou soutiens (le Djihad islamique, Daesh, Al Qaïda, le front Al-Nosra, les Frères musulmans, etc.) refuseront l’existence de l’Etat d’Israël en tant que tel, pays qui ne fait donc que lutter là pour sa simple survie existentielle, nous, Juifs du monde entier défendrons fermement, comme tout homme et femme de bonne volonté, ce même Etat d’Israël, pays particulièrement cher à notre cœur comme à notre raison !

Daniel Salvatore Schiffer

Philosophe, écrivain, auteur, notamment, de « La Philosophie d’Emmanuel Levinas – Métaphysique, esthétique, éthique » (PUF), « Lord Byron » (Gallimard-Folio Biographies), directeur des ouvrages collectifs « Penser Salman Rushdie » (Editions de l’Aube/Fondation Jean Jaurès), « Repenser le rôle de l’intellectuel » (Editions de l’Aube), « L’Humain au centre du monde – Pour un humanisme des temps présents et à venir » (Editions du Cerf). A paraître, sous sa direction toujours, « Critique de la déraison antisémite » (Editions Intervalles).

