Choose France 2025 : un record de 20 milliards d’euros d’investissements étrangers.

Les bonnes nouvelles sont trop rares pour ne pas être savourées.

Le sommet économique international Choose France, organisé lundi 19 mai 2025 au château de Versailles, a offert un cru exceptionnel. Emmanuel Macron avait annoncé en amont de l’événement une cinquantaine de projets représentant plus de 20 milliards d’euros d’investissements, un record pour cette grand-messe de l’attractivité française.

Cette huitième édition, placée sous le thème « France, terre de créativité », dépasse largement les 15 milliards d’euros annoncés lors de l’édition précédente. Le président de la République entend démontrer que, malgré les incertitudes politiques liées à la dissolution de l’Assemblée nationale, la France reste une destination de premier plan pour les investisseurs étrangers.

Selon le cabinet EY, la France conserve en 2024 sa place de premier pays européen en nombre de projets d’investissement étrangers, devant le Royaume-Uni et l’Allemagne, avec 1 025 projets recensés. Toutefois, elle n’arrive qu’en troisième position en termes d’emplois créés par projet, derrière l’Espagne et l’Allemagne. Emmanuel Macron souligne que cette dynamique reflète le choix d’attirer des projets à haute valeur ajoutée dans la recherche et l’innovation.

Au total, depuis 2017, 178 projets représentant 47 milliards d’euros d’investissements ont été annoncés lors des éditions précédentes de Choose France, selon l’Élysée. « Être premier en Europe, ça ne tombe pas du ciel », a affirmé le chef de l’État, mettant en avant les réformes engagées pour améliorer la compétitivité française.

Cette année, 200 dirigeants d’entreprises sont venus, dont près de 20 % venant des États-Unis. Des géants comme BYD, Blackstone, Goldman Sachs, Ikea, BASF ou encore plusieurs fonds souverains du Golfe ont participé aux échanges. Des séquences sur le tourisme, le patrimoine, mais aussi le cinéma, la télévision, les minerais stratégiques et l’intelligence artificielle, se sont succédées.

Malgré un contexte budgétaire tendu et un climat politique fragilisé, Paris mise sur son image de « fragile îlot de stabilité » en Europe pour continuer à attirer les capitaux. Un pari que le sommet Choose France 2025 semble avoir réussi.

Michel Taube