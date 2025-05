Un diagnostic social pour comprendre le malaise des jeunes martiniquais

Face à l’essor inquiétant des “mules” martiniquaises — ces jeunes utilisés pour transporter la drogue à l’international — la préfecture lance un appel à manifestation d’intérêt afin de mener un diagnostic social inédit. En partenariat avec le parquet de Fort-de-France et le ministère de la Justice, elle souhaite reconstituer, de manière anonyme, les parcours de vie de ces mineurs et majeurs interpellés pour trafic de stupéfiants.

Objectif affiché : dresser des profils-types et repérer les facteurs qui poussent ces jeunes à rejoindre les filières criminelles, afin de définir des leviers d’action, de prévention et de sensibilisation adaptés aux réalités locales. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), dont la préfecture a retenu, pour 2025, trois priorités : lutte contre le trafic d’armes, lutte contre le trafic de stupéfiants et restauration de la tranquillité publique.

Les porteurs de projets locaux disposent d’un mois — jusqu’au 12 juin — pour déposer leurs dossiers, en suivant la note de cadrage disponible sur le site de la préfecture. À travers ce diagnostic social, l’État espère éclairer un phénomène récent, trop souvent réduit aux chiffres d’arrestations, et ouvrir la voie à des dispositifs de prévention véritablement ciblés sur la jeunesse martiniquaise. Avec, à terme, l’ambition de briser le cycle de la précarité et de l’isolement menant à la criminalité.

Patrice Clech