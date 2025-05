Catherine Conconne, sénatrice de Martinique : « la leçon de vie de mon chauffeur de taxi parisien. »

Entre deux rendez-vous institutionnels, je m’engouffre rapidement dans un taxi parisien. D’habitude, c’est le moment pour moi de consulter ma messagerie et passer 2 ou 3 coups de fil. Là, interpelée par un accent haïtien très reconnaissable, la conversation s’engage. L’homme me relate son dernier voyage dans sa terre natale depuis 2019, impossible depuis. Il évoque ses 30 années de vie parisienne et ce besoin de rejoindre Haïti chaque année comme un nécessaire ressourcement. Mais depuis, la liste de ses amis et parents tués par des gangs, ses parents isolés, des familles de ses connaissances meurtries chaque jour par la violence des gangs.

Je lui parle de la Martinique, de nos relations avec son île, de la résolution récemment adoptée au Sénat pour réclamer de l’Etat français que cesse cette indifférence pour entrer dans cette réparation morale envers cette ancienne colonie.

Et là, l’homme extrêmement ému, me regarde par le rétroviseur m’interpelle : « Madame, j’ai régulièrement des nouvelles récentes de la Martinique car j’y ai de la famille, faites tout pour maintenir l’état de droit, faites tout madame. Demandez à vos compatriotes de respecter vos institutions, de chérir l’organisation de la justice et de la police. Rien ne peut être parfait mais au moins ces institutions existent et nous protègent. Ne sombrez pas comme Haïti dans l’anarchie, la prise en mains de gangs. Ne snobez pas le suffrage universel. Ne faites pas comme nous, surtout pas comme nous. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes, sans État, sans justice, sans police. Ne laissez pas votre pays au règne de la rue».

Plus il parlait, plus je ressentais l’angoisse et l’émotion.

Lui, il savait ! Oui il savait !

Catherine Conconne, Sénatrice de Martinique

18 mai 2025