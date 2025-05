Eurovision : et les Européens votèrent pour Israël !

Le gouvernement et la télévision espagnole ont quasiment boycotté la représentante d’Israël lors de l’Eurovision. Manifestement les téléspectateurs espagnols ne l’ont pas entendu de cette oreille puisqu’ils ont massivement voté pour Eden Golan.

Quand la politique s’invite dans les arts, généralement le public n’est pas dupe et ne se laisse pas faire !

Qu’il faille condamner les crimes et violences commis par la politique excessive et disproportionnée de Benyamin Netanyahou, certes. Qu’il faille œuvrer à un cessez-le-feu et à une solution politique à deux Etats sans le Hamas, certes. Mais Israël est un pays profondément Européen et sa place dans l’Eurovision est légitimement pleine et entière.

Bravo donc à la survivante du 7 octobre Eden Golan.

Bravo au vainqueur JJ pour l’Autriche.

Bravo à Louane pour la France.

Bravo à Tommy Cash pour l’Estonie (notre coup de cœur !).

Et bravo surtout à tous les artistes !

L’Europe est belle à l’Eurovision, le plus grand spectacle musical mondial !

Michel Taube