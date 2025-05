Michel Taube : lettre ouverte au prochain président de LR et souhaitable candidat à la présidence de la République !

La fenêtre de tir est très étroite, les divisions, les handicaps et le retard accumulés sont considérables mais la politique est faite du bouleversements, d’accélérations subites de l’histoire, de retournement parfois inouïs… Celui des deux rivaux qui sortira gagnant de la course à la présidence de LR peut espérer gagner la prochaine élection présidentielle.

« Colline après colline », disait Bruno Retailleau ? La prochaine colline, c’est dès lundi 19 mai qu’elle va devoir être gravie, celle de l’élection présidentielle de 2027. La droite, la France ont besoin d’un chef ! Et d’un programme de gouvernement et de réforme profonde de la France qui se construira autour de ce chef. Et non l’inverse, surtout sous la Vème République, comme le laissent entendre par grande hypocrisie nos chers politiques.

Il faut donc clore la question du leadership de la droite au plus vite !

Donc, la question du chef, autant considérer que c’est cette élection du président des Républicains qui l’aura tranchée. En ce sens, n’en déplaise aux macroniens de droite comme Edouard Philippe ou Gérald Darmanin, n’en déplaise également aux têtes de la droite nationaliste, l’élection du nouveau président de LR aura tenu lieu de primaire de la droite républicaine : vu les dizaines milliers d’adhésions qu’a enregistrées le parti ces derniers mois, vue la dynamique suscitée par cette élection, pourquoi ne pas considérer que la question du chef est désormais tranchée.

Dimanche soir, les Français de droite attachés à un conservatisme moderne, national autant qu’européen, libéral sur le plan économique au sens de la valorisation du travail, de l’effort, de la recherche, du savoir autant qu’empreint de justice sur le plan social, très ferme, audacieux même sur le plan du régalien, de l’autorité et du respect auront leur candidat pour 2027.

Que Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, dès dimanche soir, se congratulent et scellent une alliance décisive pour porter les couleurs de la France en 2027. Sinon, dans six mois, dans un an, ce sera trop tard et nous aurons Le Pen ou Mélenchon à l’Élysée en 2027 !

Michel Taube

