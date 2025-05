Réponse aux semeurs de haine et de violence qui se réveillent pour demander aujourd’hui de la sécurité. Le coup de gueule de Louisy Berté

Trois morts de trop en plein centre-ville de Fort-de-France…

Aujourd’hui, tous ceux qui me fustigeaient, qui m’insultaient, qui ne me prenaient pas au sérieux…

Se réveillent soudainement avec de belles phrases, de jolis communiqués… et osent donner des leçons.

Ils me critiquaient quand j’ai demandé l’installation du RAID en 972.

Ils me fustigeaient quand j’ai sollicité des renforts de CRS.

Ils me critiquaient encore quand j’ai alerté sur une justice inefficace, incapable de stopper une spirale de violence qui s’amplifie à grande vitesse.

Eh oui, dès 2018, j’avais dit que les forces de l’ordre, la justice, ni les politiques ne contrôleraient plus rien, d’ici 5ans… Car le laxisme judiciaire, le manque de courage politique, et l’influence de certaines associations sur les décisions allaient nous conduire à une nouvelle forme d’anarchie.

Les mêmes qui jetaient des pierres, qui encourageaient, qui cautionnaient les pillages, les destructions, les tirs à balles réelles contre les forces de l’ordre…

Les mêmes qui, à coup de communiqués, accusaient la police de « bavures », sont les mêmes qui aujourd’hui demandent à « papa État Français » de faire plus et mieux… bizarre non ?

Et poutant, jamais un mot d’encouragement ou de soutien.

Seuls, nous étions. Seuls, nous sommes encore. Et seuls, nous le resterons.

Car jusqu’à aujourd’hui, à part la sénatrice Catherine Conconne, aucune personnalité politique ne nous a soutenus.

Pire encore : certains espéraient notre chute.

Mais Dieu est plus grand que tout. Il sait que nous luttons au quotidien pour protéger notre peuple, et Il nous protège.

Nous n’avons pas besoin de nos détracteurs.

Population de la Martinique, ne vous laissez pas manipuler par ces vents contraires.

Ces rapaces qui sèment la confusion vous utilisent. Ils sont de l’autre côté de la loi, et ils y resteront, même s’ils essaient de redorer leurs blasons, emblèmes du désordre.

Certains vous diront que la vie est chère…

Moi, je vous affirme que la vie est précieuse.

D’autres diront qu’elle n’a aucune valeur…

Mais vous constatez vous-mêmes que ceux qui n’accordent aucune valeur à la vie imposent leur vision par la force, par la violence.

Les « forces du désordre », comme ils aiment nous appeler, continuent malgré tout à vous protéger avec nos moyens, notre volonté, et sans discrimination. Sans tous ces vautours.

Et aujourd’hui, ceux qui vous ont conduits à l’incertitude réclament… un audit sur l’insécurité ?! Quel toupet !

Où étaient-ils en septembre 2024 ? (cinq ans après mon constat).

Ont-ils dénoncé l’insécurité ? Ont-ils soutenu les forces de l’ordre ? (Les “forces du désordre” à leurs yeux…)

Ont-ils appelé au calme ?

Non. Rien de tout cela.

Mais aujourd’hui, ils veulent se présenter comme vos sauveurs, vos conseillers en sécurité…

C’est vrai, seuls les imbéciles ne changent jamais d’avis.

Mais quand on a insulté, méprisé, incité à la haine, on n’est pas juste “con”… on est dangereux.

Les masques vont tomber. Un à un. Et brutalement.

Le bien triomphe toujours du mal.

Même si nous traversons une période d’inversion des valeurs, où le mal se fait passer pour le bien, et le bien est traité comme un mal.

Le Diable a plusieurs visages.

Dieu, Lui, est unique.

La beauté du monde réside dans la diversité des perspectives. Chaque expérience, même difficile, nous fait grandir.

L’important est de garder la tête haute, et de continuer à avancer.

Le respect mutuel et l’empathie sont essentiels à une coexistence harmonieuse.

Souvenons-nous de la force qui réside en chacun de nous. Unissons nos forces pour être plus fort. plus visible… plus audible…

Votre fidèle et éternel serviteur.

Louisy Berté

Citoyen français et syndicaliste policier martiniquais