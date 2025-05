Cannes : le Festival de cinéma le plus glamour du monde est aussi le plus engagé. L’édito de Michel Taube

Le Festival de Cannes 2025 ouvre ses portes, fidèle à sa légende : tapis rouge, robes somptueuses, flashs crépitants… et une sélection où le glamour n’exclut jamais la gravité. Car Cannes n’est pas qu’un podium de stars, c’est aussi, et peut-être surtout, une tribune mondiale pour les causes les plus brûlantes, un miroir des tourments de notre époque, un théâtre où l’on célèbre autant la beauté du geste artistique que le courage des idées.

Depuis toujours, Cannes sait primer des œuvres qui bousculent. « Fahrenheit 9/11 » de Michael Moore, Palme d’or 2004, osait dénoncer frontalement l’administration Bush en pleine guerre d’Irak. En 2010, « Oncle Boonmee » d’Apichatpong Weerasethakul, profondément mystique et politique, évoquait la mémoire et la dictature en Thaïlande. Et que dire du bouleversant « Amour » de Michael Haneke (2012) ou du choc « Titane » de Julia Ducournau (2021), qui, sous des apparences esthétiques dérangeantes, questionnait l’identité, la violence et la société ? Cannes aime les films qui osent, et les palmes le prouvent.

Cette année encore, l’engagement sera à l’écran autant que sur les marches. On attend, entre autres, un documentaire incisif sur la répression en Iran, une fresque historique sur les violences coloniales en Afrique, ou encore une fiction dystopique française sur les dérives de l’intelligence artificielle. Le cinéma social, politique, féministe, écologique, identitaire, n’est pas cantonné à des sections à part : il est au cœur de la compétition.

Et c’est là tout le génie de Cannes : conjuguer les paillettes et les pamphlets, la mode et la mémoire, les projecteurs et les procès en conscience. Cannes, c’est la fête… mais une fête qui pense. Dans un monde de plus en plus fracturé, où les libertés régressent et les conflits explosent, le cinéma reste une arme douce, mais puissante. Et Cannes, son plus grand mégaphone.

Vive Cannes, vive le cinéma !

Michel Taube