La santé de tous grâce à la générosité de chacun. Soutenons Vaincre le Cancer NRB. L’édito de Michel Taube et Patrick Pilcer

Il y a quatre ans, face à l’urgence du Covid-19, l’État français et la plupart des grands pays mobilisaient des milliards d’euros. Chacun se souvient du pari de Donald Trump qui mit tout l’argent que demandaient Moderna et Pfizer pour trouver un vaccin de nouvelle génération. Et cela a marché !

En quelques mois, la recherche mondiale accouchait de vaccins, en un temps record, grâce à une mobilisation sans précédent des pouvoirs publics, des scientifiques, des laboratoires… et de financements publics massifs. Ce fut le triomphe du « quoi qu’il en coûte ».

Mais face à la première cause de mortalité en France, le cancer, il n’y a pas de « quoi qu’il en coûte ». Ou pas encore. Pas de Téléthon, ou pas encore.

Il y a les longues années de recherche, les budgets compressés, les délais d’autorisation, les limites de l’assurance maladie, les patients qui espèrent — et les chercheurs qui tiennent bon.

Dans ce contexte, l’association Vaincre le Cancer – NRB est un acteur exemplaire. Elle finance des projets innovants en oncologie, des thèses de recherche, des matériels indispensables au traitement des cellules, ou simplement au bon fonctionnement de ces appareils, tout cela en lien étroit avec les équipes hospitalières, l’INSERM et les chercheurs. Ses moyens sont privés, son impact est public. Ses résultats sont concrets.

Mais pour que cette bataille continue, votre soutien est vital. Car la santé de tous dépend de la générosité de chacun.

La vérité est simple : l’État ne peut pas tout. Il assume déjà un fardeau immense. Il fait face à des déficits massifs. Il doit arbitrer entre urgence sociale, sécurité, dette, transition énergétique, éducation.

Dans cet environnement très contraint, les équipes du Ministère du Travail, de la Santé, des solidarités et des Familles agissent au quotidien, Les Ministres Catherine Vautrin, Astrid Panosyan-Bouvet, et Yannick Neuder, tout comme tous leurs prédécesseurs, pilotent cette action nécessaire avec efficacité, mais cela ne peut être suffisant. La Ministre d’Etat Elisabeth Borne et son ministre délégué Philippe Baptiste en charge de l’enseignement supérieur et de la Recherche, tout comme tous leurs prédécesseurs, multiplient les initiatives, mais cela ne peut être suffisant. Les Régions, la Région Ile de France et sa présidente Valérie Pécresse tout particulièrement, aussi, agissent, chaque jour, pour aider les équipes de Recherche. Ministres comme Grands Elus ont toujours répondu présents. Qu’ils en soient remerciés. Mais le besoin est immense, les attentes sont fortes. Et tout cela ne peut être suffisant…

Face à cela, la philanthropie citoyenne devient une composante essentielle de notre pacte social. Elle n’est plus une option. Elle est une nécessité.

Et le législateur ne s’y est pas trompé : le dispositif fiscal de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) permet de flécher son don vers une cause reconnue d’utilité publique comme celle de Vaincre le cancer, et de bénéficier d’une réduction de sa contribution à l’IFI de 75%, dans la limite de 50 000 €. Un outil puissant, juste, intelligent, qui transforme un impôt en action.

À tous ceux qui souhaitent contribuer à l’intérêt général, aider concrètement la recherche contre le cancer, soutenir des solutions locales, transparentes, humaines : le moment, c’est ici et maintenant.

Donner à Vaincre le Cancer – NRB, ce n’est pas seulement donner de l’argent. C’est donner de l’espoir, du temps, des chances de survie. C’est prolonger la vie, améliorer les soins, accélérer les découvertes. C’est s’engager pour les autres, pour soi, pour ses proches, pour les générations futures.

Dans un monde qui vacille, où tout semble incertain, il y a une certitude : chaque don sauve du temps. Chaque don fait avancer la recherche. Chaque don compte.

L’après-Covid nous rappelle que notre système de santé a tenu parce que des femmes et des hommes se sont levés, ont soigné, innové, cherché, sans relâche. Aujourd’hui, ils sont toujours là. Mais ils ont besoin de vous. Pour que le médicament d’après-demain soit disponible dès demain !

Pour qu’après-demain soit demain…

Michel Taube et Patrick Pilcer