Magomed Gadjiev : l’enfant terrible du Caucase dans la tourmente

La guerre a bouleversé le sort de nombreux russes. Pour une partie des leaders ou des figures médiatiques de l’opposition, le voie naturelle était celle de l’exil pour survivre et tenter d’organiser depuis l’Europe de l’ouest, les Emirats Arabes Unis, Israel, une opposition politique crédible, capable de réveiller les consciences, et de renverser Vladimir Poutine après plus de 20 ans à la tête du pouvoir. Magommed Gadzhiev a un parcours atypique, un réseau tentaculaire mais un avenir incertain.

Magomed Gadzhiev, suite et bientôt fin ?

Oleg Tinkoff, fondateur de la banque oponyme, l’une des plus importantes de Russie, Alla Pougatchova 74 ans, icône de la chanson des années 80 décorée du prestigieux, consacrée Artiste du peuple de l’URSS en 1991, Maxim Galkin, humouriste (…) la liste est longue de ceux qui sont partis, convictions chevillées au corps et pour lesquels le billet retour ne semble pas pour demain, car en Russie ce qui est considérée comme de la trahison n’est jamais pardonné.

Magommed Gadzhiev sur lequel nous enquêtons et dont nous suivons la trajectoire depuis plus de deux ans est un cas particulier, une espèce rare. Celui qui fut l’étoile montante du Caucase, ancien inspecteur des impôts, issu d’un milieu très modeste du Daguestan a du pendant des années gravir tous les échelons du pouvoir russe. Engagé militant au sein du Parti Russie Unie de Vladimir Poutine, il en devient le représentant local avant d’être élu Député et de passer plus de quinze ans au coeur du pouvoir, dans le premier cercle d’influence de la politique russe. Ses activités politiques élargissent et consolident son réseau et lui permettent de développer ses affaires, au point qu’il entre dans la catégorie des « minigarches » dont la fortune n’arrive pas au milliard mais se situe en général en centaines de millions d’euros.

L’annexion de la Crimée en 2015 provoque un durcissement du climat à Moscou. Les sanctions américaines commencent à pleuvoir pour contraindre les russes. Elle provoque aussi le durcissement d’une partie de la classe politique qui fait bloc autour du Président Vladimir Poutine et s’expose publiquement pour soutenir son action. Magommed Gadzhiev en fait partie. Il pousse au parlement la loi de rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. Cette loi qui sera votée par 443 voix sur 444, est une étape importante dans le lent processus d’éloignement puis de rupture avec l’Occident.

La guerre en Ukraine fait rapidement d’importants dégâts. En quelques mois, fracasse carrières, réputations, la vie d’ hommes et de femmes publics qui sommés de choisir leur camp, quittent le navire russie et prennent la voie de l’exil ou décident de rester et se voient inscrits sur l’inventaire à la Prévert qu’est devenu la liste des personnes sanctionnées par les Etats-Unis ou l’Union européenne.

Magommed Gadzhiev passe un temps entre les gouttes. Celui qui n’est plus Député organise rapidement sa nouvelle vie. Il s’affaire à donner des gages à Moscou en organisant de couteux convois humanitaires vers le Donbass pour soutenir civils et militaires daguestanais engagés dans l’Opération spéciale, à grand renfort de spots publicitaires et d’une communication destinée à lui éviter toute turbulence.

Il part discrètement aux Emirats Arabes Unis avant de rejoindre les Etats-Unis où sont installés depuis des années sa femme et ses trois enfants. Sur place, il développe son réseaux via son cousin Magommed Musaiev, Président de Global Venture Alliance, propriétaire du célèbre magazine américain Forbes.

Gadzhiev aurait tenté de rapidement donné des gages en proposant de collaborer avec les services spécialisés américains. Un passeport us qui le mettrait définitivement à l’abri contre des informations de première main accumulées par des années de grande proximité avec l’élite politico-économique russe. Prudent, il s’active aussi en Europe. Il peut compter sur l’aide et les conseils de son ami le sulfureux homme d’affaires Eric Van de Weghe fin connaisseur de la Russie, et surtout bien connecté en Europe et aux Etats-Unis. Emprisonné en Russie pour une sombre affaire de proxénétisme puis relâché, il est l’un des proches conseillers de Gadzhiev. Ce dernier vante d’ailleurs dans une vidéo les mérites de son ami belge capable de régler les problèmes de sanctions. Pourtant, l’homme d’affaires belge n’est pas vraiment en odeur de sainteté en France et en Belgique. Passé judiciaire chargé, cité à de nombreuses reprises dans des affaires d’abus de confiance ou du Kazakhgate, Cet ami de longue date lui aurait selon la presse belge suggéré des conseils pour tenter de faire lever les sanctions ukrainiennes.

Il passe du bon temps en Europe, avec son amie l’ex mannequin, créatrice de mode et mannequin Nina 108K. La dolce vita entre Courchevel, Paris, Dubai, Miami. Gadzhiev serait l’un des fondateurs de la cryptomonnaie Fantom, et ferait porter ses actions par son amie instagrameuse. Selon l’hebdomadaire newsweek, France, Italie, plusieurs pistes pour un nouveau passeport auraient été explorées toujours en échange d’informations sur l’élite russe. Mais comme il le déclare dans une vidéo « le ticket de cinéma, avant le film », il parlera après avoir reçu le précieux sésame.

Cependant, le point de bascule est rapidement atteint. Difficile en effet de passer inaperçu, après avoir porté avec tant d’engagement public. Les grandes manoeuvres pour passer inaperçu, et s’attirer les bonnes grâces de Kiev, Washington, et Moscou prennent rapidement du plomb dans l’aile. Le passé refait surface. Les ukrainiens lui reprochent son zèle pour rattacher la Crimée à la Russie, les convois humanitaires, sa proximité avec Adam Delimkhanov, lui aussi parlementaire russe et célèbre Chef des forces spéciales tchétchènes engagées dans le Donbass, devenues stars des réseaux sociaux. Résultat, il est placé sur la liste noire de Kiev, qui le sanctionne, et demande à l’Union européenne et aux Etats-Unis de faire de même via le Député et star des réseaux sociaux Anton Goncharenko Les russes, qui observent avec attention ses faits et gestes, et sa nouvelle vie loin des murailles du Kremlin, considèrent qu’il est passé à l’ouest. Les conséquences sont immédiates mais le supplice sera long.

En mai 2023, il est placé sur la liste des agents de l’étranger, une enquête criminelle est lancée contre lui pour un meurtre, une autre pour détournement de fonds publics. Mais pas question pour Gadhziev d’abdiquer si facilement. Il tente à distance, de jouer un rôle et de mobiliser ses réseaux. Les déclarations vindicatives à l’encontre du Kremlin et de la Russie se multiplient. Il déclare même « je ne suis pas russe. Nous avons fait la guerre contre les russes pendant 25 ans au temps des Tsars, après quoi ils nous ont conquis ».

Au même moment, deux personnes sont tuées et sept autres blessés dans les bureaux du plus grand marketplace russe la société Wildberries suite à un différent au sein du couple de propriétaires, Tatyana et Vladislav Bakalchuk qui divorcent en juillet 2024.

Le différent porte sur l’avenir et le développement de leur société. Tatyana qui possède 99% des parts de l’entreprise, soutient le projet de fusion avec Russ Outdoor une société russe de panneaux d’affichage. Son ex mari s’y oppose et obtient le soutien du leader tchétchène Ramzan Kadyrov. L’accord confère à Russ Outdoor 35% du capital. Kadyrov pointe du doigt le Sénateur et homme d’affaires daguestanais Suleiman Kerimov. Le conflit fait grand bruit sur la place moscovite jusqu’à l’apparition de Magommed Gadzhiev accusé d’avoir désinformé le leader tchétchène via deux intermédiaires. Dans une vidéo, les deux compères reconnaissent avoir agis sur ordre de Gadzhiev mais n’avoir jamais reçu le règlement de deux millions et demi de dollars.

La sanction est immédiate, en décembre 2024, ses proches voient leurs comptes bancaires et près d’une quarantaine d’ actifs immobiliers importants sont gelés par les autorités fédérales. L’étau se resserre et il se dit à Moscou, que le Kremlin pourrait demander au Président Trump, dans le cadre d’un large accord de paix, de récupérer Gadhziev, à moins que ce dernier collabore très étroitement avec Washington En Ukraine, ou en Russie, la case prison est garantie, à vie. Une seule alternative, se battre.

Marc Delestre

journaliste et grand reporter