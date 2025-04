Non, l’islamophobie n’existe pas et c’est Mélenchon qui le prouvait avant de se renier. Le Billet de Radouan Kourak

L’islamophobie n’existe pas, rappelle Radouan Kourak dans une vidéo coup de poing publiée aujourd’hui. En France, il est légal de critiquer ou d’insulter une religion, qu’il s’agisse de l’islam, du catholicisme ou du judaïsme. Ce qui est interdit, c’est de s’en prendre aux individus en raison de leur croyance. La mort tragique d’Aboubakar Cissé, tué dans une mosquée du Gard, relève ainsi d’un crime anti-musulman, non d’un acte d’“islamophobie”.

Jean-Luc Mélenchon, lui, organise une marche contre l’“islamophobie”, alors qu’il écrivait en 2015 : « Je conteste le terme d’islamophobie. On a le droit de ne pas aimer l’islam comme on a le droit de ne pas aimer le catholicisme. » Un virage opportuniste selon Kourak, qui dénonce l’islamo-gauchisme de La France insoumise et sa stratégie de séduction d’un électorat musulman.

Radouan Kourak pointe également le deux poids, deux mesures de Mélenchon. “Quand le père Hamel a été assassiné, a-t-il défilé contre la christianophobie ? Et après le pogrom du 7 octobre 2023, a-t-il marché pour les victimes juives ?” interroge-t-il. Pour lui, l’islamophobie est un terme forgé par les Frères musulmans pour interdire la critique de l’islam et instaurer un délit de blasphème.