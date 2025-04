Martinique : premières baisses de prix sur 6 000 produits de consommation courante

Ce jeudi 24 avril, les acteurs de l’économie martiniquaise se sont réunis à la préfecture, à Fort-de-France : État, Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), élus locaux, distributeurs, grossistes, socioprofessionnels, grand port maritime, CMA-CGM et ont dressé un premier bilan d’étape de la mise en oeuvre du protocole contre la vie chère signé le 16 octobre 2024,

Trois mois après l’entrée en vigueur du protocole contre la vie chère en Martinique, les premiers résultats dévoilés à Fort-de-France affichent une baisse moyenne de 8,4 % sur plus de 6 000 produits de consommation courante. Signé en octobre 2024, ce protocole mobilise l’État, la Collectivité Territoriale de Martinique, les distributeurs et les professionnels du transport maritime pour alléger la facture des ménages.

Selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), plus de 81 % des références ont vu leur prix diminuer, tandis que seulement 14 % ont légèrement augmenté, sans hausse significative dans aucune catégorie de produits. Cette première évaluation s’appuie sur les données de trois des plus gros distributeurs couvrant environ 60 % du marché local.

Le dispositif repose sur quatre leviers majeurs : suppression de l’octroi de mer et de la TVA sur 54 familles de produits importés, gel des marges dans les grandes surfaces, et compensation des frais d’approche pour les distributeurs. Objectif : lutter efficacement contre une inflation alimentaire qui asphyxie les foyers martiniquais.

Si ces résultats sont jugés encourageants par l’État et la CTM, d’autres évaluations sont attendues pour les mois de février et mars. Elles intégreront notamment l’impact de la suppression totale de la TVA, effective depuis le 1er mars, et prendront en compte les données des autres distributeurs.

Pour les autorités, cette dynamique de baisse doit être consolidée et étendue à l’ensemble des circuits de distribution. La lutte contre la vie chère reste un combat de longue haleine, dans un contexte où les attentes de la population martiniquaise demeurent particulièrement élevées.

Selon les mots du préfet de Martinique, Etienne Desplanques, rapportés par Martinique la première, l’objet principal de cette réunion était « de pouvoir échanger avec notamment la grande distribution sur le contenu de ce rapport, sur les aspects méthodologiques et de pouvoir ainsi vraiment avoir un suivi des engagements de chacun. ».

De quoi suivre de près cet accord qui a contribué à faire baisser les violences commises en Martinique à l’automne dernier par des semeurs de trouble pour lesquels la vie chère n’était qu’un prétexte.

Michel Taube