57 coups de couteau à Nantes : la nouvelle rationalité du fou. L’édito de Michel Taube

Il faut lire le manifeste du meurtrier de Nantes qui, par 57 coups de couteau, a assassiné une jeune lycéenne, blessé d’autres jeunes et endeuillé toute une communauté éducative.

Ce texte nauséabond mais instructif, il faut s’y plonger, aussi éprouvante soit l’expérience, pour comprendre à quelle folie rationnelle nous sommes en train de nous exposer sans une réaction collective de salut. Le drame de Nantes n’est pas seulement celui d’un adolescent déséquilibré : c’est celui d’une société qui voit émerger une nouvelle génération de fous structurés, idéologisés, prêts à transformer leur mal-être en programme d’action sanglant.

Le problème existentiel que pose ce crime n’est pas tant le choix de l’arme — un couteau — que ce qu’il révèle de l’esprit du temps : un manifeste de treize pages, halluciné, confus mais terriblement révélateur. Ce texte, aussi inquiétant que fascinant, synthétise toutes les folies idéologiques qui gangrènent aujourd’hui nos sociétés. Il est le fruit vénéneux d’une époque où les solitudes numériques, les extrémismes politiques, les haines sociales et les fantasmes écologistes se mêlent et s’additionnent au lieu de s’annuler.

La haine des hommes, la haine du capitalisme, la haine du vivant transformé par l’humain : le manifeste du tueur de Nantes est une polyphonie chaotique, mais pas désordonnée. Chaque fragment de délire y est en fait un missile idéologique, prêt à frapper un pan de notre société.

Le criminel dénonce notamment le « neuro-capitalisme », dénonçant un monde où les cerveaux seraient devenus des instruments au service de la domination économique et technologique.

Ce n’est pas un délire improvisé : c’est une bombe idéologique à fragmentation. Derrière les formules baroques et les références historiques inquiétantes — la fascination morbide pour Hitler, la haine proclamée de la modernité — perce une logique froide, terrifiante : il ne s’agit plus seulement de se suicider, mais d’entraîner le monde dans sa chute, d’assassiner pour « venger » l’humanité, ou ce qu’il en reste dans une vision apocalyptique.

Ce manifeste doit être pris très au sérieux. Car il incarne la convergence des haines nouvelles : haine de soi, haine de l’autre, haine du monde tel qu’il est. Haine des hommes accusés de détruire la nature dans un « écocide globalisé ».

Accouchant d’un mélange détonnant d’hitlérisme et d’ultra-écologisme que nous n’avions jamais vu, il annonce ce que pourrait être, demain, une nouvelle forme de terreur : une terreur nihiliste, sans bannière, sans revendication politique classique, mais mue par le ressentiment absolu et la certitude folle que détruire vaut mieux que subir. L’adolescent de Nantes n’est pas seulement un malade : il est, peut-être, un avant-goût de l’effroyable rationalité des fous de demain.

Si nous ne réagissons pas, si nous continuons à nier la portée idéologique de tels actes, à ne voir en eux que des faits divers isolés ou des faits de société réduits à l’expression d’une simple violence, alors ce XXIᵉ siècle sera non seulement celui des nouvelles barbaries, mais aussi celui de leur justification intellectuelle. Voilà pourquoi il faut lire ce manifeste. Et pourquoi il faut, plus que jamais, s’en alarmer.

Le jeune assassin de Nantes dort dans un hôpital psychiatrique. Sa justification est tellement folle et rationnelle qu’il est à craindre que les autorités judiciaires décident de ne jamais le juger en le qualifiant de « fou », et ce alors même que la préméditation du crime est manifeste.

Le jeune assassin de Nantes a inventé un nouveau concept : le « neuro-totalitarisme ».

Michel Taube