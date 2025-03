Patrice Fabre : « quelques solutions pour le développement d’un tourisme de qualité en Martinique »

Le tourisme est ce petit diamant*, synthèse d’un climat exceptionnel, du sens de l’accueil et de la fête qui caractérise le peuple martiniquais, et des beautés d’un des illustres territoires d’Outre-mer. C’est donc avec joie qu’avec les nombreux acteurs du tourisme martiniquais, nous vous souhaitons la bienvenue, Madame la ministre du Tourisme.

Vous le savez, Madame Nathalie Delattre, tous les acteurs du tourisme (Collectivité Territoriale de Martinique, État, acteurs privés, employés et services, partenaires du tourisme, parties prenantes) aspirent au développement touristique de la Martinique.

Pour ne donner qu’un chiffre qui souligne le rôle central de notre secteur dans l’économie martiniquaise : avec 9 500 emplois liés au secteur en 2019, la Martinique se classe deuxième au niveau national en part de l’emploi marchand touristique.

Ceci dit, vous le savez, nous le savons tous, les défis sont considérables : vétusté des infrastructures, saisonnalité marquée, charges d’exploitation élevées, concurrence déloyale, manque de coordination institutionnelle… De nombreux hôtels ont fermé ces dernières années, alors même que la demande est importante et largement insatisfaite.

Nous aspirons pourtant, encore et toujours, à bâtir un tourisme structurant, durable et inclusif. Une meilleure organisation de l’offre d’hébergement pour garantir la viabilité des liaisons aériennes, des infrastructures de base fiables (eau, électricité, sécurité, internet haut débit, transports en commun), un cadre de vie amélioré (pistes cyclables, meilleure signalétique, lutte contre les décharges sauvages, réhabilitation des routes et bâtiments), feront du tourisme un moteur de croissance.

La population doit être davantage impliquée dans l’économie du tourisme, en valorisant la culture de l’accueil et en renforçant les liens entre tourisme et économie locale.

Mais surtout, il nous faut sortir du modèle déséquilibré actuel pour bâtir un modèle fondé sur la qualité : bâtissons un cercle vertueux, fondé sur la coordination des acteurs, une transition écologique, l’innovation tout au long de la chaîne, l’intégration de la population, la durabilité. L’amélioration du modèle économique passe par la montée en gamme, la désaisonnalisation et l’allègement des charges.

Les solutions pour surmonter ces défis et réorienter notre modèle touristique ne doivent pas venir de l’État, sinon de son rôle stratégique de coordinateur et de facilitateur de solutions.

Justement, notre idée, notre vision, est que nous devons tous œuvrer à rehausser la qualité de l’offre touristique,non pour aller vers un tourisme haut de gamme, mais vers un tourisme plus qualitatif, plus bonifié, qui permettra de dégager des marges et de conquérir un nouveau public au pouvoir de consommer sur place plus important. Tourisme de sens, tourisme culturel (le spiritourisme autour du rhum, cet autre diamant de la Martinique, en est l’illustration) se développent, et c’est tant mieux !

Le pari de la qualité est notre obsession : l’excellence du service doit devenir une priorité, via la formation continue, l’enseignement des langues, et la montée en compétences des collaborateurs.

Nous proposons surtout ici que, pour financer l’effort nécessaire de rénovation de l’offre hôtelière, l’État facilite l’octroi, par des acteurs privés ou semi-publics, de prêts à 25 ou 30 ans, qui permettraient aux acteurs privés du tourisme, tout en prenant leurs responsabilités, de financer les investissements nécessaires pour rehausser en 5 ans l’offre globale qui attirera ces nouveaux touristes plus qualitatifs qui ne demandent qu’à venir en Martinique.

Nous aspirons à travailler avec vous, Madame la ministre, et tous les acteurs financiers et du territoire, à mettre en place ces financements structurants.

Enfin, nous aspirons — et votre visite, Madame la ministre, aidera à une prise de conscience collective — à la création d’une véritable Alliance Qualité pour le Tourisme Martiniquais, qui définirait et mettrait en œuvre cette stratégie territoriale intégrée, construite avec l’ensemble des parties prenantes, visant à structurer l’offre d’hébergement, mais aussi à améliorer les services publics de base (eau, électricité, internet), renforcer la sécurité, fiabiliser les transports et garantir des données fiables pour orienter les politiques publiques.

L’écosystème touristique peut être un pilier du développement économique, social et culturel de toute la Martinique. Or, ce n’est qu’ensemble que nous réussirons à développer cette offre touristique à la hauteur des beautés et des promesses de la Martinique.

Patrice FABRE

Président du groupe hôtelier KARIBEA Hôtels, président de la commission tourisme du MEDEF Martinique, membre de la commission tourisme du MEDEF national, fondateur de l’école Vatel en Martinique

*Le Diamant, classé réserve naturelle, célèbre rocher d’une des plus belles communes de Martinique, accueille chaque année les touristes… et les amoureux.