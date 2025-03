Michel Oks, Président bénévole de Vaincre le cancer : « Votre générosité est vitale pour nous permettre de développer nos programmes de recherche »

L’année qui s’écoule est un nouveau chapitre dans notre lutte commune contre le cancer, et je tiens à vous remercier, au nom des chercheurs, des médecins, et de toute l’équipe de VAINCRE LE CANCER, pour votre engagement continu et votre soutien indéfectible.

C’est grâce à vous que nos projets innovants voient le jour, apportant chaque jour un peu plus d’espoir aux patients et à leurs familles.

Les avancées de la recherche sont le fruit d’un travail acharné, souvent invisible au quotidien, mais qui se concrétise dans des découvertes cruciales, construites étapes par étapes.

Notre Conseil Scientifique choisit les projets qui suivent les stratégies les plus innovantes, au cœur des derniers développements de la recherche contre le cancer :

L’immunothérapie combinée , qui continue d’évoluer pour attaquer les tumeurs plus efficacement, avec de nouveaux projets centrés sur les cancers du sein et du poumon.

, qui continue d’évoluer pour attaquer les tumeurs plus efficacement, avec de nouveaux projets centrés sur les cancers du sein et du poumon. Les traitements ciblés qui, grâce à des technologies de pointe, permettent de mieux comprendre les mutations génétiques des tumeurs et d’adapter les traitements à chaque patient, une véritable révolution dans la personnalisation des soins.

qui, grâce à des technologies de pointe, permettent de mieux comprendre les mutations génétiques des tumeurs et d’adapter les traitements à chaque patient, une véritable révolution dans la personnalisation des soins. Les organoïdes tumoraux, ces modèles 3D issus des cellules souches pluripotentes, qui permettent de tester en laboratoire de nouvelles molécules thérapeutiques avant leur application clinique.

Citons notamment l’aide apportée à la plateforme PARIS (Plateforme d’Accès à la Recherche et l’Innovation en Sénologie) qui se concentre notamment sur l’un des défis majeurs du cancer du sein : le développement de la résistance thérapeutique et des métastases. La résistance aux médicaments constitue un obstacle significatif dans les thérapies actuelles, rendant dans certaines cas inefficaces les traitements conventionnels.

Le projet, mené par l’unité INSERM U938, en collaboration sur cette phase avec l’équipe INSERM UMRS935, Esteam Paris Sud, utilise des modèles de microtumeurs en 3D pour évaluer les interactions entre les cellules cancéreuses et leur micro-environnement, en particulier le tissu adipeux, qui joue un rôle clé dans la progression tumoral et vise à améliorer la compréhension du ciblage et de la libération des médicaments, l’objectif étant de cibler précisément ces cellules tout en préservant les tissus sains.

Ces recherches ne seraient pas possibles sans la solidarité et la générosité de chacun d’entre vous. Chaque don, chaque geste de soutien, est une pierre précieuse dans l’édifice que nous construisons ensemble pour vaincre le cancer.

Il est important de se rappeler que, bien que de nombreux progrès aient été réalisés, la route est encore longue. Les défis sont immenses, mais il faut toujours garder l’espoir. Nous devons continuer à financer ces projets innovants et soutenir nos chercheurs pour qu’ils puissent aller toujours plus loin dans leurs travaux et sauver toujours plus de vies.

Votre soutien reste crucial. Il est la clé pour maintenir l’élan de la recherche et faire face aux défis de demain. Nous pouvons tous, ensemble, transformer l’avenir du traitement et de la prévention du cancer.

Votre générosité est vitale pour nous permettre de développer nos programmes de recherche sur le cancer.

Pour nous soutenir, faites un don sur ce lien : « Je fais un don pour VAINCRE LE CANCER »

Je vous remercie de tout cœur pour votre fidélité et votre engagement. Chaque euro donné, chaque acte de soutien, contribue directement à faire progresser la science et à apporter de l’espoir à ceux qui en ont le plus besoin.

Avec toute ma reconnaissance.

Michel Oks, Président bénévole de Vaincre le cancer