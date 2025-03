Manuel Valls en Martinique : le monde économique exige des engagements concrets

Après son passage en Guadeloupe, Manuel Valls entame une visite de deux jours en Martinique, où l’attente des acteurs économiques est forte. Le ministre des Outre-mer doit affronter les inquiétudes d’un tissu entrepreneurial encore marqué par les émeutes de fin 2024 et en quête de mesures concrètes pour relancer l’activité.

La Chambre de commerce et d’industrie de la Martinique (CCIM) met en avant deux priorités : une réponse immédiate aux entreprises touchées par les violences et une stratégie de transformation économique durable. Son président, Philippe Jock, espère des décisions comparables à celles prises pour Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, avec des dispositifs de soutien adaptés aux petites entreprises.

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) martiniquaise partage cette attente. Sa présidente, Céline Rose, insiste sur la nécessité d’aides urgentes pour les sociétés en difficulté, notamment en matière d’indemnisations d’assurance, dont les lenteurs et incertitudes pèsent sur la reprise.

Outre les dossiers économiques, le programme de Manuel Valls comprend des rencontres avec les élus locaux et des visites de terrain, notamment sur la lutte contre le narcotrafic. Un sujet qui reste une priorité pour les autorités et qui impacte également le climat des affaires sur l’île.

Face aux attentes pressantes des entrepreneurs martiniquais, le ministre est attendu sur des annonces concrètes. Reste à voir si cette visite débouchera sur des engagements pérennes ou se limitera à des déclarations de principe.

