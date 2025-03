Guadeloupe : Manuel Valls face aux grands défis de l’archipel

Manuel Valls a poursuivi sa visite en Guadeloupe par une journée dense marquée par des dossiers cruciaux pour l’archipel. Après une première journée consacrée aux rencontres institutionnelles, le ministre des Outre-mer s’est confronté aux réalités du terrain, en s’attardant notamment sur la crise de l’eau, l’agriculture et la sécurité.

Dès le matin, il a visité la station d’épuration de Vieux-Fort avant de signer un avenant au contrat d’accompagnement entre l’État et le Syndicat mixte de gestion des eaux et de l’assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG). Un engagement de 100 millions d’euros qui doit permettre d’améliorer l’accès à l’eau potable et l’assainissement, alors que la gestion du syndicat reste sous pression.

L’agriculture a également été au cœur de cette journée. À Anse-Bertrand, Manuel Valls a découvert l’atelier de transformation agroalimentaire Lizin Santral, en phase de test avant une mise en production prévue début 2026. L’objectif est de renforcer la souveraineté alimentaire de la Guadeloupe en approvisionnant la restauration scolaire avec des produits locaux, une initiative saluée par le ministre.

Autre moment fort : la rencontre avec les familles des victimes des airbags Takata, un scandale qui a déjà causé 14 décès en Outre-mer, dont plusieurs en Guadeloupe. Face à la détresse des proches, Manuel Valls a réitéré l’urgence de faire pression sur les constructeurs pour accélérer le remplacement des airbags défectueux.

Enfin, la journée s’est achevée par une visite au Mémorial ACTe, où le ministre a rendu hommage à l’histoire de l’esclavage en assistant à une démonstration de Gwoka. Un moment qu’il a qualifié de « puissant », soulignant l’importance de cette mémoire dans l’identité guadeloupéenne. Une visite marquée par des enjeux de taille, alors que la population attend des mesures concrètes.

La Rédaction d’Opinion Outre-mer