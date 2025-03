Elon Musk : 40 jours pour détruire un empire ? L’édito Opinion business de Michel Taube

Musk est-il encore l’homme le plus riche du monde ?

Il fut un temps où Elon Musk incarnait l’avenir. Audacieux, visionnaire, il bousculait les industries avec Tesla et SpaceX, défiant les lois de la gravité et du marché. Mais depuis son entrée dans le cercle rapproché de Donald Trump, le mythe s’effondre. L’icône de la Silicon Valley s’est muée en pantin politique, enchaînant décisions erratiques et déclarations provocatrices. Son génie, autrefois incontesté, laisse place à une caricature dont les frasques lui coûtent cher. Très cher.

Son ralliement à Trump, pensé comme un coup stratégique pour influencer le pouvoir, s’est retourné contre lui… Du moins pour le moment.

D’abord, sa réputation en a pris un coup : plus question d’innovation ou de conquête spatiale. Tesla et SpaceX sont relégués au second plan, éclipsés par ses obsessions politiques. Pire encore, ses prises de position polarisantes et ses alliances douteuses ont sapé la confiance des investisseurs. Depuis sa nomination en novembre 2024 au poste de ministre de l’Efficacité gouvernementale, la valorisation de Tesla a plongé de 900 milliards de dollars. Sa fortune personnelle ? 148 milliards évaporés. Un effondrement qui n’a rien d’accidentel : Musk paye cash son engagement auprès d’un président controversé, ses tensions avec la Chine et l’Europe, et une image de plus en plus toxique.

Mais ce sont ses ingérences politiques qui l’isolent. Son salut nazi en pleine cérémonie d’investiture, son soutien affiché à la droite nationaliste européenne la plus radicale – de l’AfD allemande qu’il qualifie de « dernière lueur d’espoir », à Tommy Robinson au Royaume-Uni – ou encore ses diatribes contre l’immigration en Italie… Autant de prises de position qui ont fait fuir investisseurs et consommateurs. À chaque tweet, à chaque déclaration, Musk perd des millions. Son nom n’évoque plus le futur, mais la controverse permanente.

Les conséquences sont lourdes. En interne, Tesla lutte pour maintenir sa place face à une concurrence féroce, alors que Musk s’enlise dans un combat idéologique. À Washington, ses décisions radicales, comme la suppression massive d’emplois fédéraux ou la réduction brutale des programmes sociaux, ont déclenché une vague de protestations. Dans l’arène publique, il n’est plus un génie admiré, mais une figure moquée, un bouffon du roi, spectateur impuissant de sa propre chute.

Alors, que lui reste-t-il ? Un ultime soutien : Donald Trump. Dans un message publié sur Truth Social, le président a tenté de voler à son secours : « Les fous de la gauche radicale tentent d’attaquer illégalement Tesla et de détruire Elon parce qu’ils haïssent tout ce qu’il représente. Je vais en acheter une toute neuve demain en signe de soutien ! » Un coup de pouce ou une maigre consolation pour un homme qui voit son empire s’effondrer ? Et maintenant, alors que le Starship n°8 vient d’essuyer un nouvel échec, Musk regarde autour de lui… Croit-on encore au miracle Musk ?

Des miracles ? Le discours du sénateur Claude Malhuret a même conquis l’Amérique jusqu’aux BreakingNews de CNN.

Combien d’empires se sont effondrés comme des châteaux de cartes ? Si Musk continue sur sa lancée, son empire ne sera plus que miettes dans quatre ans !

Michel Taube