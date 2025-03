Airbags Takata : en Guadeloupe, Manuel Valls alerte sur un danger mortel dans les Outre-mer

En déplacement en Guadeloupe, Manuel Valls a exhorté les constructeurs automobiles et les services techniques à agir face au danger des airbags Takata défectueux. Malgré les rappels successifs, plusieurs milliers de véhicules équipés de ces dispositifs dangereux circulent encore, notamment dans les territoires ultramarins où les conditions climatiques aggravent le risque d’explosion.

Le scandale, qui dure depuis 2014, a déjà causé 12 décès en France, dont 11 en Outre-mer. À La Réunion, entre 30.000 et 38.000 véhicules seraient concernés par ce défaut, selon le ministère des Transports. Pourtant, les propriétaires peinent à se manifester pour effectuer les réparations nécessaires.

Bruno Guérin, dont le fils est mort en 2023 après l’explosion d’un airbag Takata, dénonce l’inaction des autorités et des constructeurs. Il réclame désormais une commission d’enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur cette affaire et obtenir justice pour les victimes.

Manuel Valls, conscient de l’urgence, promet un renforcement des mesures et une meilleure communication pour toucher directement les automobilistes. Il appelle également les contrôles techniques et les concessionnaires à redoubler d’efforts pour identifier et immobiliser les véhicules à risque.

Les autorités recommandent aux propriétaires de voitures construites entre 1998 et 2019 de vérifier si leur véhicule est concerné par le rappel et de se rendre au plus vite en concession. La réparation, rapide et gratuite, pourrait éviter de nouveaux drames.

La Rédaction d’Opinion Outre-mer